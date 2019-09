Stiri pe aceeasi tema

- Un detașament canadian, format din 135 de militari cu cinci aeronave CF-188 Hornet, va executa misiuni de Poliție Aeriana Intarita, in urmatoarele patru luni, alaturi de Forțele Aeriene Romane. Ceremonia de certificare NATO a detașamentului va avea loc vineri.Ceremonia de certificare NATO…

- Colaborarea Ministerului Apararii cu Alianta Nord-Atlantica (NATO) si realizarile obtinute în cadrul proiectelor desfasurate în comun cu organizatia internationala au constituit principalele subiecte discutate astazi de ministrul Pavel Voicu si sefa Oficiului de Legatura NATO, Kristina…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 20 iulie, un mesaj cu prilejul Zilei Aviației Romane și a Forțelor Aeriene. Șeful statului amintește de admiratia oamenilor fata de profesia de aviator si rolul important pe care "temerarii zborului" il au in indeplinirea misiunilor pentru protejarea…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor participa la ceremonia dedicata Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, care va avea loc sambata, 20 iulie, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piata Aviatorilor.Cu acest…

- Continua antrenamentele cu aeronavele militare Avioane de lupta F-16. Foto: Catalin Purcaru Miercuri si joi, de la ora 10:00, continua antrenamentele programate de Ministerul Apararii Nationale cu aeronavele militare care vor participa la ceremonia organizata de Ziua Aviatiei Române si…

- O ceremonie militara si religioasa in cadrul careia se vor depune coroane de flori in memoria eroilor aviatori si vor evolua cateva zeci de aeronave si elicoptere vor evolua va avea loc, sambata, la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor…