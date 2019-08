Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, de exemplu, numai pana in ora 11, Poliția Locala a intervenit in cazul a trei barbați prabușiți pe trotuar din cauza alcoolului și caniculei. Doi dintre ei au fost ajutați sa ajunga acasa, iar in cazul celui de-al treilea a fost chemata Ambulanța. Norocul lor a fost ca prin zona trecea o mașina…

- https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2019/07/Zorilor.mp4 Complexul ZORILOR 2 este spațiul ideal de viața care iți determina statutul social și standardele la care aspiri. Apartamentele din complexul ZORILOR 2 nu sunt simple spații de locuit, ci un simbol al unui mod de viața select. Spațiile mari…

- Una dintre cele mai circulate strazi din oras intra in reparatii ceea ce va duce la inchiderea traficului. Este vorba despre strada Vasile Lupu, respectiv tronsonul cuprins intre bld. Tudor Vladimirescu si strada Dudescu. Ca rute alternative, Primaria recomanda strada Tatarasi si traseul str. Cristofor…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a infirmat, vineri, implicarea sa in emiterea actelor normative din domeniul justitiei, referindu-se, printre altele, la infiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din justitie, la Legea privind recursul compensatoriu sau la modificarile…

- Cei de la Elba se lasa greu induplecati sa accepte contruirea unui nou drum, care sa lege podul de pe Eroilor, de strada Garii, spune Nicolae Robu. Discutiile continua, cu amenințarea de a nu se emite avizul de oportunitate, in timp ce si investitia de la pod e cam ramasa in urma. Nu merge bine ...…

- "De cand au fost instalate noile pubele pentru gunoi, angajatii Salubris care strang gunoiul de pe strada vin si arunca tot gunoiul pe jos. E o mizerie extraordinara, care inainte de instalarea acestor pubele, nu exista", sia plans ieseanul. Tot el a mai precizat ca a facut trei sesizari la sediul Salubris,…

- La Chisinau se petrece ceva. Datele sunt confuze, naratiunile alternative abunda, parerile sunt nesfarsite, iar consecintele pot fi dintre cele mai nefericite pentru cetatenii Republicii Moldova.