Un copil din Dolj a înghițit insectid și e dus cu elicopterul la spital Un copil de patru ani este transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Craiova, dupa ce a inghițit insectid, transmite Mediafax. Reprezentanții ISU Dolj au fost alertați sa intervina in localitatea Lipovu, unde un copil de patru ani a inghițit insecticid din greșeala. Medicii au solicitat ca la fața locului sa fie trimis un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe copil la spitalul din Craiova, conform Mediafax. Din primele informații, copilul este constient si cooperant. sursa foto: Gazeta de Sud Post-ul Un copil din Dolj a inghițit insectid și e dus cu elicopterul la spital apare prima… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

