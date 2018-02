Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de patru ani a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Sf. Pantelimon din Focsani, dupa ce s-a inecat in cada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.

- Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj reactioneaza dupa acuzatiile tatalui copilului mort pe patul de spital in Bucuresti. Medicii sunt invinuiti ca nu l-ar fi resuscitat pe micut. In plus, mai spunea tatal copilului...

- La data de 10.02.2018, in jurul orelor 18.24, L.F., de 42 de ani, din Cimpeni, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe DN 75 la km 98+650 metri, pe raza localitații Muncelu, judetul Alba, a surprins și accidentat, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, pe C.C., o femeie de 56 ani,…

- O fetita de doar 2 ani a fost internata în stare grava la spital, dupa ce ar fi fost batuta de propria bunica, scrie publika.md Copila a ajuns în grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei…

- Un barbat a murit, iar sotia sa este in stare grava la spital dupa ce ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormeau, din cauza unui generator de curent electric, pe combustibil lichid, care se pare ca avea defecte de functionare la evacuare. Tragedia a avut loc sambata seara in satul…

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- O fata de 11 ani a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost lovita de profesoara de engleza. Din cauza stresului, eleva a suferit o criza de astm. Totul s-a intamplat ieri in liceul din Sangereii Noi, raionul Sangerei.

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- STIRE INITIALA: Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie…

- Un muncitor care curața un rezervor de apa gol a cazut in interiorul recipientului de la aproximativ cinci metri, fiind dus in stare grava la spital. Incidentul s-a petrecut in localitatea hunedoreana Turdaș, iar la fața locului au intervenit pompierii și un echipaj de prim ajutor ai Detașamentului…

- Imagini scandaloase filmate intr-o scoala din Constanta. Un elev este batut cu pumnii si picioarele de 3 femei chiar in interiorul institutiei de invatamant. Acestea si-au facut singure dreptate pentru ca victima le-ar fi agresat copiii. De pumni nu au scapat nici sora elevului si un coleg care au incercat…

- Bogdan Dumitrescu din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt s-a impuscat aseara in cap, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, aceasta din urma fiind impuscata in mana stanga, in incercarea de a-l impiedica pe barbat sa-si ia viata.

- Drum cu ghinion marți dimineața pentru doua persoane din municipiul Hunedoara, tata și fiica, dupa ce femeia a dat cu mașina in șanț pe raza satului Varț, in apropiere de Rovinari. Șoferița, in varsta de 37 de ani, se a...

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…

- Un elev de la un liceu renumit din Braila, Colegiul Nicolae Balcescu, a fost batut crunt in curtea școlii de catre cinci huligani care au dat buzna in unitatea de invațamant, profitand de faptul ca paznicul era la o alta poarta de acces in școala. Bataușii au mers nestingheriți pe holurile liceului…

- Surse judiciare au declarat, miercuri, ca incidentul a avut loc marti seara, iar politistul batut a fost internat în stare grava la spital si transferat la o unitate medicala din Cluj-Napoca. ”Parchetul de pe lânga Tribunalul Salaj a deschis un dosar penal pentru loviri si…

- O ambulanta chemata pentru un pacient s-a impotmolit in noroi, in Vaslui. Medicii au fost nevoiti sa transporte pacientul cu caruta. Incidentul socant a avut loc, vinerea trecuta, in satul Fundatura din comuna Delesti, insa, localnicii spun ca nu e un caz izolat. In majoritatea localitatilor din judet,…

- Medicii ieseni au intervenit la un caz de-a dreptul halucinant. Un barbat de 47 de ani a fost ridicat din strada dupa ce un caine de lupta i-a atacat barbatia si l-a lasat fara un testicul. Cazul a ajuns la Politie.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in mișcare acțiunea penala fața de cei doi tineri, in varsta de 17 și 20 de ani. Ei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva și judecatorii au decis sa ii trimita in spatele gratiilor pentru urmatoarele…

- Serena Williams (36 de ani), marea absenta de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a dezvaluit faptul ca a avut probleme medicale imediat dupa ce a nascut. Celebra sportiva a adus-o pe lume pe Alexis Ohanian Jr. prin cezariana, iar la doua zile dupa interventie respiratia i-a dat…

- Aproape 1.500 de timișeni au fost ”raciți” in prima saptamana din 2018. Datele Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș arata ca in perioada 1-7 ianuarie, 1.286 de persoane au fost diagnosticate cu viroza respiratorie, dintre care 17 au avut nevoie de ingrijire intr-o unitate sanitara. De asemenea,…

- Carutele neechipate cu semnalizari pe timp de noapte sunt in continuare un real pericol pe drumurile judetului, iar consecintele accidentelor produse din cauza slabei vizibilitati a acestora sunt dintre cele mai grave.Un astfel de accident rutier grav a avut loc duminica seara, un copil de 10 ani ...

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Medicii care au lasat-o singura pe tanara de 19 ani sa avorteze intr-o baie de la Institutul Mamei și Copilului ar putea fi cercetați penal. Poliția a deschis un dosar pentru neglijența in serviciu.

- Un copil de 9 ani din Stana a ajuns in stare grava la spital dupa ce o arma de vanatoare s-a descarcat, distrugandu-i ambele picioare. Totul s-a intamplat joi, 4 ianuarie. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Copilul a suferi leziuni la nivelul celor doua picioare, in zona gambelor. Potrivit…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Moldovita, a ajuns in stare grava la spital, in urma unei batai in care au fost implicati mai multi tineri, in fata unei discoteci din comuna. Incidentul a avut loc in timpul noptii de luni spre marti, politistii Sectiei de Politie Rurala Vama fiind sesizati in jurul…

- Noua oameni raniti de autobuzul care a intrat intr-un pasaj subteran din Moscova raman internati. Una dintre victime este in stare critica. Medicii sustin ca femeia, in varsta de 47 de ani, are traumatism cerebral si multiple fracturi.

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV. Sapte persoane, ranite dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. VIDEO+FOTO Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe DN7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU…

- Medicii il numesc miracol de Craciun. Cazul unui barbat din Vaslui a facut pe toata lumea sa se minuneze. Un barbat care a fost la un pas de moarte si-a revenit surprinzator, cand nimeni nu se mai astepta.

- Fostul presedinte al României, Ion Iliescu, a ajuns pe mâna medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate în ultimul timp. Iliescu a fost însotit de sotia lui, Nina Iliescu.

- Accident in acesta dimineata! Un barbat a ajuns in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe raza localitații Paltiniș din judetul Caras-Severin. “In aceasta dimineața, in jurul orei 06.15, un barbat in varsta de 50 de ani, din Obreja, a condus un autoturism dinspre Reșița spre Caransebeș in condiții…

- Trei persoane au fost transportate in stare grava la spital iar alte trei au fost ranite prin cadere de la inalțime dupa ce o punte pietonala care leaga catunul Valea Tisaului de localitatea de reședințaa, s-a prabușit sub greutatea unui grup de pietoni. Puntea pietonala ar fi cedat sub greutatea unui…

- Momente incredibil de grele in ultimele zile pentru o celebra cantareața de muzica populara. Ileana Constantinescu are probleme cardiace A ajuns in stare grava la spital, iar familia este dezinteresata.

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. Un elev de la un liceu din Constanța…

- Dimineata plina de accidente in vestul tarii. Dupa ce o femeie si-a pierdut viata in Timișoara, azi dimineața, fiind lovita de un tir cand trecea printr-un loc neregulamentar, o alta femeie, de aceasta data in Resita, a fost acrosata. Incidentul a avut loc in jurul orei 07.30, pe strada Fagarasului.…

- Un bebelus a ajuns la spital cu arsuri ale cailor respiratorii, dupa ce parintii i-au dat sa bea apa din minibarul unui hotel de 4 stele din Covasna, insa s-a dovedit ca in sticla era o substanta...

- Un adolescent de 15 ani, elev la Secția Fotbal a Liceului cu Program Sportiv din Focșani, a ajuns la spitalul din Focșani, cu numeroase leziuni, fiind internat in secția de Chirurgie Infantila, dupa ce a fost batut cu pumnii și cu picioarele de un coleg rugbyst. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica…

- Un grav accident rutier s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, pe centura orasului Lugoj, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, luni dimineata, potrivit MEDIAFAX, ca soferul unei masini care circula dinspre Caransebes…

- Un tanar din Iași și-a introdus aer comprimat in anus cu un pistol pentru ca ar fi vrut sa se racoreasca. Gluma l-a costat scump pe barbatul de 18 ani care a ajuns in stare grava la spital. Incidentul bizar este anchetat de Inspectoratul Teritorial de Munca Iași și de Poliție. Accidentul de…

- Caz șocant într-o localitate germana situata la 20 de km de Dortmund. O mașina și un imobil în care locuiau 33 de români și opt moldoveni au fost incendiate, în noaptea de joi spre vineri. Dintre cele 41 de persoane din cladire, 31 de persoane au ajuns la spital intoxicate…

- Polițiștii au intervenit in noaptea de vineri spre sambata la Nicula, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o persoana a fost snopita in bataie. In jurul orei 1,50, poliția a fost anunțata despre faptul ca in localitatea Nicula a avut loc un scandal. Din verificari a rezultat ca un tanar de 25 …

- UPDATE 11.00: Incendiul s-a manifestat pe circa 200 mp de acoperiș. Pompierii acționeaza cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma, o autocisterna pentru asigurarea rezervei de apa, la fața locului fiind prezent și col. Cristi Lacatușu, comandantul Detașamentului de Pompieri Barlad. Barbatul de…

- In timpul nașterii, femeia s-a intors catre mama și logodnicul ei și le-a spus ca ii iubește. Dupa aceea, inima ei s-a oprit și a inceput sa sangere grav in timpul nașterii. Potrivit Daily Mail, Shannon, in varsta de 22 de ani, nu a reușit timp de 2 saptamani sa iși țina copilul in brațe,…