- Un avion al companiei Dedeman a adus, pe Aeroportul Internațional “George Enescu” din Bacau, Lumina Invierii de la Ierusalim. Sursa foto Articolul Lumina Invierii a ajuns pe Aeroportul Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Iubitorii artei fotografice din municipiul Onești au avut recent prilejul de a participa la un eveniment cultural deosebit, ce a fost gazduit de Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești. Aici cunoscutul fotograf oneștean Ștefan Neagu a lansat albumul „The white shirt” („Camașa alba”), ce reprezinta…

- Iata un secret care s-ar putea sa va surprinda: daca vrei sa-ți faci o viața care sa cuprinda tot ce ți-ai fi dorit vreodata, atunci trebuie sa te oprești din a-ți mai inventa scuze. Adevarul e ca tu ai facut alegerile care te-au dus acolo unde te afli azi. Repeți intr-una: „Imi pare rau”, „Nu […] Articolul…

- In a doua zi a vizitei sale in Romania, pe 1 iunie, Sanctitatea Sa, papa Francisc, va veni cu avionul de la București, in Bacau, unde va ateriza la ora 10:10. De pe Aeroportul Internațional “George Enescu”, un elicopter il va duce la stadionul din Miercurea-Ciuc și, de aici, suveranul pontif va ajunge…

- De luni au inceput lucrarile de reparație la Calea Barladului din Bacau. Lucrarea este executata de SC EKY ROUTE SRL Tg Frumos din județul Iași și SC DARCONS SRL din județul Neamț. Valoarea contractului este de 2,6 milioane de lei, fara TVA. Articolul Au inceput lucrarile la Calea Barladului apare prima…

- Aerostar Bacau pregatește meciul din etapa a 24-a a ligii secunde, contra lui ASU Politehnica Timișoara. Partida va avea loc sambata, 9 martie, de la ora 15.00, urmand sa fie televizata. In runda precedenta, „aviatorii” au remizat acasa, 1-1 cu Energeticianul, in timp ce ASU Politehnica a pierdut luni…

- Bacauanul Dennis Perju este component al naționalei de rugby a Romaniei, dar și om de baza al reprezentativei de rugby in 7, cu care „stejarii” au promovat in elita continentala, Grand Prix Series Atenție, se inchid ușile! A plecat din Bacau la 7 ani și a ajuns departe. La propriu și la figurat. Dennis…

- Arhitectul Alexandru-Șerban Balan va propune edililor municipiului Bacau un model original de panouri stradale, harți de buzunar, broșuri de prezentare și altele asemenea pentru promovarea turistica a urbei. Proiectul este supervizat de asist. univ. dr. Silviu Teodor-Stanciu, de la Universitatea Naționala…