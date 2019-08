Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu este candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale din noiembrie, acesta fiind votat in unanimitate, duminica, de catre membrii Colegiului National al partidului, la propunerea presedintelui de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu. …

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Acesta nu a participat la vot.„Candidatul PMP la alegerile prezidentiale este Theodor Paleologu. Purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale si…

- Theodor Paleologu ramane fara rival in cursa pentru prezidențiale! Mihail Neamțu anunța sambata seara pe Facebook ca, deși a primit mii de mesaje care l-au incurajat sa candideze la alegerile pentru Cotroceni, il va susține pe Theodor Paleologu in cursul alegerilor din aceasta toamna. PMP il va desemna,…

- A intrat in cursa pentru alegerile prezidențiale un fost lider de partid.Alternativa Dreapta, un proiect de 'coagulare a Dreptei conservatoare, creștin-democrata și clasic liberala' susținut și compus din Partidul M10 (fondat de Monica Macovei), Forta Moldova și Alianța Conservatoare, a transmis…

- „Am avut o lunga discutie cu colegii mei, o lunga dezbatere, in care le-am prezentat cateva dintre consideratiile care au stat la baza deciziei de a ma inscrie in aceasta cursa electorala. Le multumesc foarte mult colegilor pentru increderea pe care mi-au acordat-o. Acest lucru implica din partea mea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat sansele ca Viorica Dancila sa fie canditatul PSD in alegerile prezidentiale de la finalul anului, dupa ce premierul a anuntat ca va face acest lucru daca ii va cere partidul. In acest context, actualul parlamentar PMP a sustinut ca Dancila este constienta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor...

- Fix in ziua in care moțiunea de cenzura a opoziției a picat in Parlament, Ponta iși amintește de foștii colegi din PSD și cere o mare coaliție intre partidul sau și alianța PSD-ALDE pentru a sprijini un singur candidat in alegerile prezidențiale.Mihai Tudose A DEMISIONAT: 'Daca e musai, ma…