Un buzoian, în echipa României la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada Echipa Romaniei a obtinut opt premii si locul I in clasamentul pe medalii la Olimpiada Internationala Pluridisciplinara Tuymaada – Yakutia (2019) Membrii lotului olimpic al Romaniei au cucerit opt premii (trei medalii de aur dintre care una cu punctaj maxim, patru medalii de argint si o medalie de bronz) la a XXVI-a editie a Olimpiadei Internationale Pluridisciplinare Tuymaada – Yakutia, desfasurata in perioada 8 – 14 iulie, in Yakutsk (Republica Saha/Federatia Rusa). Elevii din echipa nationala a Romaniei au fost premiati la toate cele patru discipline din concurs (chimie, matematica, informatica… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

