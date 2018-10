Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul care tocmai a trecut comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Gorj și soția sa, patroana unei firme de panificație din Targu Jiu, au fost nași. Madalin Giurcau și soția sa au ales sa devina parinții spirituali ai unui cuplu din Targu Jiu. Imagini de la eveniment…

- Ninsoarea a cuprins partea muntoasa a Romaniei, iar prima ninsoare a ajuns și pe Transfagarașan. Prima filmare cu asta a aparut pe contul de Facebook Sibiu in imagini, iar apoi turiștii au inceput sa puna și poze pe Instagram. Cam așa a aratat prima ninsoare pe cel mai popular drum al Romaniei: Intervenție…

- Imagini scandaloase surprinse la Targu Jiu. Fiul unui afacerist din Gorj a fost fotografiat in timp ce consuma droguri in public. Este vorba despre Catalin Mihalcea, fiul afaceristului Ionuț Mihalcea , miliardar din exploatari forestiere sau ”Nașul Cherestelei” așa cum a fost numit de mass-media locala. Copiii…

- Sase persoane au fost retinute, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei batai cu topoare si sabii pe o strada din Targu-Jiu. In urma incidentului teribil, barbat de 38 de ani a fost ranit și a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Vedeta serialului Game of Thrones, Maisie Williams iși deschide propria rețea de socializare care-i va ajuta pe utilizatori sa intre in industrii creative precum publicitate și relații publice. Aplicația se numește „Daisie” și este disponibila chiar de astazi. In cadrul aplicației vor fi incorporate…