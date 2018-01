Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Șoferul beat are doar 16 ani. El a lovit cu o camioneta, in localitatea Tureac, Bistrița Nasaud, un grup de persoane din care facea parte și tanara decedata la spital. Barbatul și-a continuat drumul inca aproximativ 5 km. A ranit 3 fetițe și o adolescenta in doua coliziuni.

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Soferul unui autoturism cu volan pe dreapta a intrat in alte 5 mașini oprite la semafor. Conform martorilor dar și medicilor, șoferul de 22 de ani a facut o criza de epilepsie și un picior i-a ramas blocat pe pedala de accelerație. In urma impactului cinci persoane au fost ranite si sase masini…

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- IMAGINI Accident grav in urma cu putin timp : Un microbuz a intrat intr-un parapet. Cinci persoane au fost ranite, intre care si doi copii. FOTO Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava. Soferul unui microbuz…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orașului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Din primele date primite de la IPJ Alba, un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Potrivit ISU Alba, stația Cimpeni a intervenit cu o autospeciala…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (15:00 GMT) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au suferit…

- Doi barbați, unul in varsta de 64 respectiv 62 de ani, au fost raniți dupa ce au fost acroșați de un autoturism condus de un șofer cu alcoolemie. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 17.40, in localitatea Geoagiu de Sus. Potrivit IPJ Alba, M.M., in varsta de 53 de ani, din Alba Iulia, in timp…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- Un accident grav soldat cu doi morți și patru raniți a avut loc in aceasta dimineața in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un autocamion, in urma coliziunii, a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru descarcerare.

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Potrivit Brigazii Rutiere, accidentul rutier a avut loc in Sectorul 1 al Capitalei, pe strada Occidentului, la intersectie cu strada Berzei, fiind implicate un taximetru si o autospeciala a Politiei rutiere. Soferul taxiului nu a acordat prioritate masinii de politie, cu toate ca aceasta avea girofarul…

- Peste 40 de accidente rutiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in din cauza ninsorilor, in urma carora 3 persoane au decedat, iar alte 30 s-au ales cu traumatisme. Din cauza ghetusului, mai multi soferi au avut nevoie de ajutorul salvatorilor, transmite protv.md Un microbuz care…

- Un camion al Ministerului de Interne a provocat luni seara un accident in apropierea Palatului Cotroceni. Doua persoane au fost ranite ușor și transportate la spital. Șoferul, angajat al Jandarmeriei, era baut și a intrat cu camionul in 6 autoturisme staționate.

- UPDATE Conform primelor informații, un camion an Jandarmeriei, ce transporta garduri, a intrat in alte mașini, iar șoferul ar fi baut.Sapte masini au fost implicate intr-un accident rutier, luni seara, in Capitala, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Explozie intr-o casa din Sibiu din cauza unei acumulari de gaze, doua persoane fiind ranite in urma deflagrației. O explozie s-a produs, joi seara, intr-o casa din Sibiu, din cauza unei acumulari de gaze in locuinta. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri, conform MEDIAFAX…

- Un barbat, aparent din Siria, a intrat cu mașina in pietonii din fața unei discoteci din zona de nord a Germaniei. Potrivit autoritaților, șase persoane au fost ranite in urma incidentului. Șase persoane au fost ranite in zona de nord a Germaniei dupa ce un șofer a intrat cu mașina in pietonii aflați…

- Incidentul rutier a avut loc duminica dimineata in fata unui club de noapte din localitatea Cuxhaven, situata in apropiere de orasul Hamburg. Un individ a lovit cu un vehicul marca Citroen un grup de pietoni, dupa care a incercat sa fuga, dar s-a oprit intr-un parapet de beton, scrie publicatia…

- Accident grav la autogara de la Ungheni. Un autobuz de pe ruta Soroca-Ungheni a lovit sase persoane chiar pe platoul de asteptare a autogarii. Accidentul s-ar fi întâmplat în jurul orei 13:00-13:30, scrie expresul.md. Potrivit martorilor, autobuzul a pornit brusc din loc,…

- Accident grav la Sibiu, dupa ce o masina a deraiat si s-a izbit de un alt autoturism. Șase persoane au fost ranite grav, intre care patru copii. Doi adulti si patru copii au fost raniti, joi dimineata, intr-un accident produs in zona Dealul Daii din judetul Sibiu, dupa ce o masina a deraiat si s-a ciocnit…

- Potrivit politistilor, soferul care a provocat accidentul grav de pe Soseaua Mangaliei a fost identificat de oamenii legii, el fiind dus la sediul Serviciului Politiei Rutiere unde este audiat la aceasta ora. Oamenii legii au stabilit ca barbatul in varsta de 50 de ani nu are permis pentru…

- Un echipaj de poliție, aflat in misiune, a fost implicat intr-un accident rutier dupa ce șoferul a incercat sa evite un alt autoturism. Patru persoane au fost ranite in urma impactului frontal. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe raza județului Satu Mare, in localitatea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit marti, in jurul pranzului, la o nava aflata in dana 117 a Portului Constanta Sud Agigea, la fata locului deplasandu-se trei autospeciale cu apa si spuma…

- Duminica noaptea, un grav accident s-a produs la Bascov. Un autoturism cu numere de Anglia care venea dinspre Curtea de Argeș a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism parcat regulamentar. Dupa ce a vazut dezstrul pe care l-a produs, soferul, de etnie roma, a fugit lasand autoturismul pe loc.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o dubita pe contrasens. A patra masina a fost agatata in impact, potrivit gds.ro.…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Explozia unei butelii intr-un apartament din localitatea Moinești, județul Bacau, a provocat un incendiu in urma caruia doua persoane au suferit arsuri. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc de 4 etaje. Doua persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital. O a treia persoana este…

- Un eveniment rutier grav s-a petrecut sambata, in localitatea argeseana Negrasi. Un autoturism s-a izbit violent de un tir, doua persoane ajungand la spital. Accidentul s-a produs intr-o curba, in apropierea Primariei Negrasi. Soferul autoturismului, un bucurestean in varsta de 36 de ani, nu a realizat…

- O masina a intrat in multime langa un liceu din orasul francez Toulouse. Trei elevi au fost raniti, doi aflandu se in stare grava, relateaza Digi 24.Din primele informatii, se pare ca soferul, care avea cazier, a intrat deliberat in grupul de elevi. El nu figura insa in baza de date autoritatilor franceze…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, în urma impactului dintre o masina si un microbuz pe un drum judetean din Arad. Accidentul a avut loc pe DJ 682, în apropiere de municipiul Arad, pe fondul unei ceti dense. Conform martorilor, soferul microbuzului a trecut brusc pe…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin.Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane din…

- Doua persoane au fost ranite, luni, intr-un accident petrecut la intrare in municipiul Blaj, pe DN14B. Un tanar in varsta de 36 de ani a ajuns cu masina pe contrasens si a lovit alt autoturism. Soferul vinovat avea 1,31 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, luni, 6 noiembrie, in jurul orei 19.10,…

- Conform reprezentantilor Circumscriptiei electorale comunale 54 din Pantelimon, un barbat in varsta de 42 de ani, reprezentantul PMP in sectia din Pantelimonul de Sus, a suferit, duminica dupa-amiaza, o criza de epilepsie. Reprezentantii biroului electoral au sunat la 112, iar la fata locului…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un accident rutier petrecut la iesirea din localitatea Harsova spre Giurgeni, fiind anuntati ca una dintre persoane este incarcerata. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, intr-una…

- Panica la Londra, in apropiere de Coven Garden: un taxi a intrat in mulțime și exista informații ca ar fi mai multe persoane ranite, scrie tvr.ro. Poliția a incercuit imediat locul și inca nu se știe natura incidentului.

- O explozie puternica a zguduit marti cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul. In urma deflagratiei cel putin trei persoane și-au pierdut viața iar alte zece au fost ranite, a anuntat...

- Soferul autoturismului nu a adaptat viteza la conditiile de mers si a pierdut controlul volanului. A intrat intr-o duba incarcata cu lemne, iar in urma impactului patru persoane au fost ranite. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact imprejurarile in care s-a produs accidentul.…

- Un accident grav a avut loc duminica, in Satu Mare. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit. Se pare ca șoferul vinovat ar fi depașit mai multe mașini și a avut viteza excesiva. Accidentul s-a petrecut la iesire din oras. Din cauza vitezei excesive, un sofer…