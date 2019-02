Stiri pe aceeasi tema

- Un act de canibalism extrem s-a produs in Madrid! Un barbat și-a ucis mama, dupa care a tranșat-o și i-a ascuns ramașițele in caserole, pe care le-a raspandit peste tot prin locuința sa.

- O femeie de 80 de ani din Rusia și-a ucis chiriașul și l-a tranșat. Femeia a fost arestata sub suspiciunea de omor. Mai mult, aceasta a pastrat organele victimei la frigider. Descoperirea șocanta a fost...

- Copila a stat singura in apartament pana miercuri seara. Ea a fost salvata de pompierii alertati de vecini. Mama fetitei, in varsta de 43 de ani a fost descoperita fara suflare in baie. Fata a fost luata de reprezentantii Protectiei Copilului, care au dus-o la spital pentru analize. Politistii fac cercetari…

- Este ancheta a politiei in Rodna, unde primarul banuieste ca se intampla ceva necurat, dupa ce le-a taiat ajutoarele sociale celor care nu voiau sa munceau in folosul comunitatii. O bună parte dintre ei vin acum să ceară ajutor pentru handicap. Au acte eliberate de medici specialişti,…

- Luni dimineata in jurul orei 10:00, a fost gasita o persoana spanzurata pe str. Beiusului din Cluj-Napoca, pe marginea drumului, de un copac. Politistii l-au identificat, stabilind ca este vorba despre un barbat de 39 de ani, din judetul Neamt. Trupul lui a fost transportat la IML pentru efectuarea…

- Trupul neinsufletit al unui barbat, ce prezenta multiple muscaturi de animale, a fost descoperit langa un parau din apropierea localitatii Santa Maria, procurorii cercetand in prezent daca intre acestea si decesul victimei exista o legatura de cauzalitate, informeaza Agerpres.roIn data de 15 ianuarie,…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul bebelușului aruncat intr-un rau din comuna Poienile de sub Munte din județul Maramureș. Pruncul era o fetița de doar o zi care traia in momentul in care a fost aruncata in apa. Copilașul a fost inmormantat, vineri, in cimitirul din localitate. Fetița a fost aruncata,…