Stiri pe aceeasi tema

- Ieseanul care a disparut in luna septembrie, dupa ce a divortat de nevasta si i-a spus ca merge in Anglia, a fost gasit mort intr-o padure din Neamt, cel mai probabil prin spanzurare. Constantin Carp, in varsta de 40 de ani, fusese dat disparut oficial la Politie, dupa sesizarea fostei neveste, pe data…

- O filmare in care un barbat fura mai multe doze de bere dintr-un magazin a ajuns pe mainile polițiștilor din Anglia. In imagini, barbatul seamana foarte bine cu David Schwimmer, actorul care l-a interpretat pe Ross in serialul "Friends".

- Cea mai mare prezența la vot in prima zi a referendumului, intr-o manastire Este a doua azi a referendumului pentru modificarea Constitutiei în sensul redefinirii familiei. Cea mai mare prezenta la vot, în prima zi, s-a înregistrat la sectia de votare amenajata…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Constantin Carp, un ieșean in varsta de 40 de ani, a disparut fara urma. Din cate se pare, pe data de 1 august, la ora 6:00, ar fi trebuit sa se imbarce in avionul care duce spre Londra, insa acest lucru nu s-a

- Bitanicii vor sa interzica vanzarea bauturilor energizante catre copii, potrivit unui anunt facut joi, 30 august, de autoritatile de la Londra, care invoca probleme de sanatate publica, transmite Agerpres . SUPER EXCLUSIVITATE/ Primele imagini cu Elena Udrea gravida in 7 luni. Avem fotografiile și…

- Celebrul interlop Ghenosu, fugit din țara in ziua in care Politia Romana a descins in locuința lui din Targoviste, a fost capturat in Anglia. El a fost saltat dintr-o sala de sport din Londra. Era pe lista celor mai cautați infractori urmariți de autoritațile romane.

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…