- Salvamontiștii intervin, sambata dupa-amiaza, in Bucegi, unde un turist care facea parte dintr-un grup format, se pare, din cinci persoane, a fost prins de avalanșa, in zona Valea Coștilei.

- Un barbat a fost surprins, sâmbata dupa-amiaza, de o avalansa în Masivul Bucegi, salvatorii montani spunând ca nu se stie daca acesta este în viata pentru ca nu se poate lua legatura cu el.

- Barbatul surprins sambata de avalansa din muntii Fagaras va ramane peste noapte la sediul Salvamont din judetul Arges, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.…

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- Un grup de turiști a fost surprins de o avalanșa produsa sambata in Munții Fagaraș. Doi dintre aceștia au fost raniți dupa ce valul de zapada a venit peste ei, insa se pot considera fericiți pentru ca au scapat cu viața. Avalanșa s-a produs in apropierea Refugiului Salvamont Argeș, la intrarea intr-un…

- Salvamontistii din statiunea Busteni au ajuns, vineri seara, in urma unei actiuni care a durat trei ore, la cei doi turisti ramasi blocati in apropierea Varfului Omu din Masivul Bucegi si au inceput coborarea catre statiune impreuna cu cei doi. Niciunul nu a avurt nevoie de ingrijiri medicale.

- Salvamontistii din Busteni intervin, vineri seara, pentru salvarea a doi turisti care au ramas blocati pe munte, in zona Varfului Omu, unde este viscol si vizibilitate scazuta, transmite corespondentul Mediafax.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- In jur de 135 de turiști sunt blocați, duminica seara, la Cabana Babele, din cauza viscolului. Turiștii au urcat in cursul zilei cu telecabina din Bușteni, dar din cauza viscolului, aceasta nu a mai putut funcționa. Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița, Argeș și Pahova incerca sa coboare turiștii…

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- Meteorologii ofera informații de ultima ora. Aceștia anunta ca riscul producerii unor avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Bucegi si Fagaras este insemnat și se va menține pana duminica la ora 20:00.

- Salvamontiștii din județul Hunedoara atrag atenția asupra riscului crescut de avalanșa în masivele Retezat și Parâng, din cauza faptului ca vremea s-a încalzit, iar zapada de pe creste o poate lua ușor la vale, mai ales ca în

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare, pana marti seara, din cauza incalzirii vremii. Salvamontistii le cer turistilor sa evite sporturile de iarna in zonele vizate."Meteorologii de la Serviciul de prognoza regionala Sibiu au emis…

- Pasiunea pentru munte avea sa se transforme intr-o adevarata tragedie pentru un cuplu de prieteni din Vatra Dornei. Sorin Liviu Pandelea si prietena acestuia, Nathalie-Renee Josse, au plecat vineri, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, sa arboreze drapelul national pe Pietrosul Calimani. Era ...

- Autoritatile au fost nevoite sa inchida zona tragediei, deoarece exista persoane care vor sa se duca voluntar sa caute victima, desi e risc maxim de o noua avalansa. Totodata, autoritatile vorbesc despre cateva greseli fatale facute de cei trei salvamontisti. Acestia au schimbat traseul, iar faptul…

- Greselile facute de salvamontistii surprinsi de avalansa in Muntii Calimani au dus la nenorocirea care a avut loc de Ziua Nationala a Romaniei. Cei trei tineri s-au abatut de la traseu si au folosit o scurtatura considerata extrem de periculoasa pe timp de vara, daramite in aceasta perioada cand a viscolit…

- Turistul ramas vineri sub avalansa care a avut loc in Masivul Parang a decedat, el fiind tarat de zapada pe o lungime de aproximativ un kilometru, pe o vale ingusta si abrupta din zona Varfului Carja (2.405 m). "Turistul, in varsta de 38 de ani, a fost scos de prietenii lui din zapada care l-a tarat…

- Unul dintre salvamontistii surprinsi, vineri, de avalansa in judetul Suceava a fost gasit de echipele de cautare. Barbatul este in viata, fiind cooperant. Despre celelalte doua persoane - un barbat si o femeie - nu exista deocamdata informatii, dar cautarile continua.Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat de 38 de ani din Bucuresti a murit, astazi, in Masivul Parang, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Turistul facea parte dintr un grup de trei persoane din capitala, care au plecat in aceasta dimineata intr o drumetie pe un traseu din Masivul Parang. Celelalte doua persoane au scapat cu…

- O avalanșa din Munții Parang a surprins mai mulți turiști care s-au aflau in drumeție, chiar daca au fost avertizați asupra pericolelor la care se expun. Potrivit ISU Hunedoara, o persoana a fost data disparuta, in timp ce alta a reușit sa iasa din zapada. UPDATE 15:01: Un turist a fost gasit fara…

- Salvamontiștii au avertizat inca de zilele trecute despre riscul producerii unor avalanșe. Persoana disparuta a fost surprinsa de avalanșa, iar cei din grup au apelat numarul 112. Mircea Opriș, președintele Asociației Salvatorilor Montani a declarat ca o operațiune de salvare in caz de avalanșa…

- Elementul de noutate al festivitaților din acest an dedicate zilei de 1 Decembrie a fost prezența salvamontiștilor argeșeni. Serviciul Salvamont Argeș a defilat pentru prima oara in Piața Vasile Milea, la parada organizata de Ziua Naționala a Romaniei. La festivitați au participat 10 salvatori montani…

- Salvamontistii prahoveni anunta ca in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri, este risc insemnat de avalansa si ii avertizeaza pe turisti sa nu urce pe traseele montane care...

- E risc insemnat de avalanșa in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri. Salvamontiștii din județul Prahova ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze pe traseele montane care sunt inchise sau nemarcate. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de…

- Meteorologii au emis alerta de avalanșa, valabila pana sambata seara, cel puțin. Riscul este insemnat (nivel 3) in Fagaraș și moderat (nivel 2) in Bucegi. Intr-o postare recenta, salvamontiștii din Bușteni le arata turiștilor de ce nu trebuie sa se aventureze pe munte, in aceasta perioada, și cat de…

- Zapada care a cazut in Muntii Bucegi, in timpul noptii de luni spre marti, este viscolita, astfel ca sunt zone unde stratul are peste un metru. Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa nu se aventureze pe trasee.

- Președintele Klaus Iohannis a mai facut o drumeție montana de weekend. Acesta a fost surprins sâmbata, în jurul orei 16.00, la Bușteni, la Babele. Șeful statului era insoțit de un grup mic, potrivit turiștilor care l-au rugat sa faca și o poza cu ei.

- Iarna s-a instalat deja in tara noastra. In unele zone ninge viscolit, iar startul de zapada depus depaseste o jumatate de metru. A nins in Muntii Bucegi, unde pe platou stratul de zapada proaspat depus in timpul noptii de luni spre marti este de peste 10 centimetri, iar in unele locuri, unde a viscolit,…

- A nins in Muntii Bucegi, unde pe platou stratul de zapada proaspat depus in timpul noptii de luni spre marti este de peste 10 centimetri, iar in unele locuri, unde a viscolit, zapada masoara peste jumatate de metru, transmite corespondentul MEDIAFAX. Salvamontistul Claudiu Vasilescu, din Busteni, a…

- Salvamontistii din Busteni au fost solicitati sa intervina inca de luni seara, dupa ce doua grupuri de turisti care s-au ratacit pe munte, pe Platoul Bucegilor, unde ninge viscolit, noteaza Mediafax.

- A nins în Muntii Bucegi, unde pe platou stratul de zapada proaspat depus în timpul noptii de luni spre marti este de peste 10 centimetri, iar în unele locuri, unde a viscolit, zapada masoara peste jumatate de metru. Salvamontistul Claudiu Vasilescu, din Busteni, a…

- Salvamontistii cauta in continuare sapte alpinisti care sunt dati disparuti, au informat autoritatile locale citate de AFP. Tragedia s-a petrecut duminica, in jurul pranzului. Un grup de 30 de alpinisti cu varste cuprinse intre 30 si 50 de ani a fost lovit de o avalansa in timp ce cobora de…

