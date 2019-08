Un bărbat care deţinea un briceag, arestat în aeroportul Orly din Franța Barbatul, in varsta de 34 de ani si care nu se afla in vizorul politiei, se pregatea sa se imbarce pe un avion cu destinatia Barcelona, cand prietena sa a sesizat politia, dandu-se drept sora lui, ca acesta ar "intentiona sa comita un atac".



El a fost arestat fara incident in momentul imbarcarii, dupa ce a fost supus controalelor de securitate. In bagajul sau a fost descoperit un cutit, de fapt un briceag.



Acesta le-a spus politistilor ca uitase ca briceagul ramasese in geanta.



Prietena sa a fost retinuta pentru denunt mincinos. "Se pare ca ea ar fi vrut sa se razbune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

