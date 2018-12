Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, miercuri, pe DN 21A, in zona localitatii Murgeanca, judetul Ialomita,.Șoferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un atelaj hipo, nesemnalizat. In urma impactului au rezultat 3 victime, dintre care 2 au fost transportate la spital, iar conducatorul…

- Totul a inceput pe varianta Brailei, acolo unde suspectul ar fi injunghiat un barbat și i-a furat mașina, scrie observator.tv. Citeste si "M-am saturat sa ma culc in fiecare seara cu un alt barbat". Ce actrita din Romania a facut declaratia uluitoare A condus apoi pe mai multe strazi…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, pe raza comunei Jilava, șase persoane fiind ranite. Victimele sunt conștientePotrivit polițiștilor, un tir a iesit dintr-o vulcanizare si ar fi incercat sa intoarca pe marcajul dublu continuu. Soferul autoturismul 7+1 nu a putut evita impactul.…

- Patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce mașina in care erau a lovit un parapet, in localitatea Satulung din județul Maramureș. Circulatia rutiera este oprita pe DN 1 C, pe sensul Dej catre Baia Mare, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera…

- Accident groaznic petrecut, marti, in Timis. O masina a fost izbita de un tren la Lugoj, pe drumul Honoriciului. Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni.…

- Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni. Accident grav pe DN1, soldat cu doi morti si un ranit. Circulatia este deviata Impactul a…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce șoferul unei mașini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l. Microbuzul a ricoșat in parapeți, iar traficul pe DN21 este complet blocat. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce șoferul unei mașini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l. Microbuzul a ricoșat in parapeți, iar traficul pe DN21 este complet blocat, scrie Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic,…