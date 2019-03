Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care efectua o cursa interna in Columbia s-a prabușit sambata, iar cel puțin 12 persoane au murit. Aparatul de tip DC3 efectua o cursa regionala in centrul Columbiei, a anuntat serviciul de protectie civila, potrivit AFP și Agerpres. „'Regretam accidentul avionului care efectua legatura intre…

- ULTIMA ORA: Avion prabusit, nu exista supravietuitori. Primele imagini de la locul tragediei VIDEO Cinci persoane au murit in Florida in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni, a anuntat presa americana. Aparatul de tip Piper a aterizat in lacul Okeechobee, iar conform serifului din Palm Beach…

- Avionul, de tip Cessna, efectua o cursa din Parcul natural Maasai Mara spre orasul Lodwar. Aparatul de zbor s-a prabusit in vestul Kenyei. „La bordul avionului usor erau cinci persoane - pilotul si patru turisti straini; nu exista supravietuitori", a declarat Edward Mwamburi, seful Politiei…

- Patru persoane au murit in Yorba Linda, la sud de Los Angeles, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o casa. Pilotul și trei persoane care se aflau in locuința din California au murit pe loc,...

- O bomba amplasata intr-o masina a explodat marti la o academie de politie din Bogota, Columbia. Cel putin 10 persoane au fost ucise si peste 50 ranite, in cel mai sangeros atac care a avut loc la Bogota de cand guvernul a incheiat un armistitiu cu grupul rebel marxist Fortele Armate Revolutionare din…

- Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce tavanul unei mine de carbune din nordul Chinei s-a surpat, au informat oficialii, adaugand ca a fost demarata o investigatie pentru a stabili cauza, relateaza site-ul postului BBC, citeaza mediafax.ro.

