Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN72A-Voinesti- un barbat, de 50 de ani, din Valeni, in timp ce conducea un microbuz, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un stalp pentru sustinerea energiei electrice. In microbuz se aflau 24 de pasageri. In prezent, patru persoane au nevoie…

- Circulatia rutiera pe DN 17, in localitatea bistriteana Josenii Bargaului, a fost afectata sambata, in jurul orei 11,00, dupa ce un stalp de electricitate a fost lovit de un autoturism si s-a inclinat, ia...

- Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion il va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmeaza a fi difuzat in toamna acestui an, este un “family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar si pe fapte reale povestite de cunoscuti. Productia va intercala…

- Doua autoturisme au fost facute praf, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timișoara. Din pricina unei șoferițe care nu a vazut semnul mare și roșu pe care scria „STOP”, și care o obliga sa se opreasca, nu doar ca mașinile implicate in accident au fost distruse in proporție…

- Accident ușor in localitatea Ilva Mica, unde un microbuz a intrat intr-un stalp de electricitate. Șoferul a fost ranit ușor. Alimentarea cu energie electrica a localitații nu a fost afectata. Pe drumul județean 172 D, in localitatea bistrițeana Ilva Mica, a avut loc, miercuri, in jurul orei 10.30, un…

- Ploile și vijeliile anunțate de meteorologi pentru sambata seara au inceput sa faca deja pagube in mai multe localitați din țara. O ploaie cu grindina de mari dimensiuni i-a speriat pe locuitorii din localitatea Voinesti, judetul Dambovita. Gheața care a durat doar cateva minute a produs pagube importante…

- Un barbat in varsta de 24 de ani, din Targoviste, a pus Politia Rutiera pe jar dupa ce, la semnalul regulamentar al oamenilor legii, acesta nu a vrut sa opreasca. Este al doilea caz de acest fel petrecut in doar 24 de ore, in Dambovita.

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, in cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia. O mașina a rupt un stalp de electricitate, pe sensul Alba Iulia – Sebeș. Accidentul s-a produs in cartierul albaiulian Partoș, pe strada Regimentul V Vanatori. Un autoturism marca Dacia Logan a intrat intr-un…