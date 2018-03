Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE.„Cinci politisti si patru civili au murit in explozia din apropierea unui post de control…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena, anunta The Telegraph, citand presa austriaca. Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatprii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au…

- Noi acuzatii socante au fost lansate la adresa antrenorilor romani Martha si Bela Karoly. Foste gimnaste, atat romance, cat si americane, spun ca au fost abuzate fizic si emotional de sotii Karoly!

- Un fost ministru canadian al Apararii, in perioada 1963-1967, a facut afirmatii surprinzatoare despre societatea secreta Illuminati. Paul Hellyer a precizat ca Illuminati exista si conduc lumea din umbra, acestia...

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului...

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Momente de panica pe aeroportul din Frankfurt. 14 persoane au fosta ranite dupa ce un autobuz care transporta pasagerii de la avion catre terminal s-a ciocnit cu un camion de pe platforma aeroportului. In...

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata. Conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana a murit si o alta a fost grav ranita, ambele din respectiva masina, si nu sunt raniti in randul…

- Un om al strazii din orașul Manchester a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a furat mai multe lucruri de la doua victime ale atacului terorist din 22 mai, soldat cu 22 de morți. Inițial, acesta a fost considerat un erou, dupa ce a ajutat mai multe persoane ranite.

- Presedintele american Donald Trump a cerut, sambata, o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat atacul cu ambulanta-capcana de la Kabul, soldat cu 95 de morti si 158 de raniti."Condamn atacul vrednic de dispret comis la Kabul, care a ucis zeci de civili nevinovati si a…

- Aeroportul International Timisoara a fost, joi dupa-amiaza, scena unui exercitiu tactic privind modul de interventie si reactie in cazul producerii unui atentat terorist la bordul unei aeronave.Scenariul exercitiului tactic derulat la Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara, a…

- Jucatoarea frantuzoaica Alize Cornet (42 WTA) risca grave sanctiuni dupa ce a lipsit intentionat de la 3 controale antidoping inopinate. Anuntul a fost facut azi de Federatia Franceza de Tenis, iar o prima decizie a fost stabilita deja: Cornet nu a fost inclusa in echipa de Fed Cup a Frantei pentru…

- Marea Britanie a elaborat un plan de evacuare, care se afla „intr-o continua revizuire”, in contextul in care noi informații ies la iveala despre Coreea de Nord, care ar putea dispune de rachete nucleare capabile sa loveasca Regatul Unit și exista temeri ca acest lucru s-ar putea intampla „in urmatoarele…

- Un soldat nipon si cel putin 16 persoane au fost ranite marti dupa eruptia unui vulcan care a declansat o avalansa in apropiere de o statiune montana aflata la nord-vest fata de Tokyo, au anuntat autoritatile japoneze, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Un membru al Fortelor de autoaparare "a…

- Militari turci au intrat duminica în regiunea Afrin, în nordul Siriei, în a doua zi a unei vaste ofensive împotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Magazinul de lux londonez Harrods va retrage din incinta statuia fostei printese Diana si a partenerului ei Dodi Al-Fayed. Sculptura din bronz, intitulata "Victime nevinovate", o reprezinta pe Printesa de Wales de mana cu Dodi Al-Fayed eliberand o pasare, dupa ce au murit intr-un accident de masina…

- Printre cele peste 460 de solicitari la SAJ Teleorman, din perioada 5-8 ianuarie 2018, șase au fost la accidente rutiere petrecute pe șosele din Teleorman. In urma celor șase accidente de circulație au avut de suferit noua persoane, dintre care trei au decedat. Nefericitele evenimente s-au petrecut…

- Patru politisti au fost ucisi sâmbata în Casmirul indian în explozia unei bombe plasate de presupusi militanti islamisti, a anuntat politia, la numai sase zile dupa un alt atac al rebelilor în regiune soldat cu moartea a patru

- Clipe de groaza in urma incendiu in New York. Peste 20 de oameni, printre care și un pompier, au fost raniți, dupa ce flacari uriașe au cuprins un bloc din cartierul Bronx. Patru dintre victime sunt in stare grava. Panica s-a declanșat, dupa ce focul a izbucnit la o cladire din cartierul newyorkez Bronx.…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Un program lansat la initiativa Papei Francisc, „Laudato Si’ Challenge”, poate revolutiona ideea de economie la nivel mondial. Este vortba despre tentativa de finantare a proiectelor start-up care au in vedere mai multe obiective la nivel mondial, printre care si rezolvarea crizei climei. Potrivit Mediafax,…

- Una dintre cele mai vechi si conservatoare institutii din lume ar putea schimba definitiv statele si economia moderna. Papa Francisc are un scop ambitios: sa reformeze economia globala, astfel incat aceasta sa serveasca si celor mai vulnerabili. Viziunea sa despre o noua „economie sociala” este una…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- UPDATE Explozie a provocat noua victime, potrivit informațiilor preliminare. 50 de persoane au fost evacuate.Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord-vest, a anuntat politia…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters. Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Nu va aruncati la pamant pentru a mima ca ati fost doborati. Nu va opriti pentru a ridica pe cineva. Avertizati-i pe ceilalti ca se intampla ceva, dar fara sa va opriti pentru a-i convinge. Dar mai ales, fugiti de la scena atacului, iar daca nu este posibil, ascundeti-va pentru a nu fi vazuti. Acestea…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi…

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.