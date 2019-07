Un asalt condus de Rusia în nord-vestul Siriei s-a soldat în ultimele 2 luni cu peste 500 de civili morţi Cel putin 544 de civili au fost ucisi si peste 2.000 raniti de la inceperea unui asalt condus de rusi asupra ultimului bastion rebel din nord-vestul Siriei, in urma cu doua luni, relateaza sambata Reuters, citand grupuri de aparare a drepturilor omului si salvatori.



Avioanele ruse s-au alaturat armatei siriene pe 26 aprilie intr-o ofensiva de amploare asupra unor zone din provincia Idlib, controlata de rebeli, si provincia Hama, cea mai mare escaladare a razboiului dintre presedintele sirian Bashar al-Assad si dusmanii sai de vara trecuta.



