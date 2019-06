Stiri pe aceeasi tema

- Actorul brazilian Rafael Henrique Miguel in varsta de 22 de ani si parintii lui au fost asasinati duminica la Sao Paulo de tatal iubitei sale, care a fugit dupa ce a tras cu arma, au confirmat luni surse oficiale citate de EFE.

- Adi Sina și Anca Serea vor deveni in curand din nou parinți. Creșterea celor 6 copii pe care cuplul ii are nu este deloc ușoara, insa aceștia beneficiaza de sprijinul mamei vedetei tv. Interpretul i-a transmis un mesaj soacrei lui, in direct la tv. „Cand o vezi asa sprintena... Desi spune ca nu mai…

- Vremea se schimba radical, dupa mai bine de o luna de ploi și fenomene extreme. Meteorologii au publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 10 - 23 iunie 2019. Specialistii avertizeaza ca, din cauza miditatii foarte ridicate, se vor resimti peste 40 de grade Celsius la umbra. Potrivit…

- Oana Zavoranu a postat un mesaj dur pe contul de socializare, dupa ce a aflat ca un veterinar omoara animale. Vedeta este dispusa sa acționeze imediat, cu ajutorul unei petiții pentru care le cere ajutorul admiratorilor. „Cu gandurile tare impraștiate, așa cum fac gemenii cand ii framanta mai multe…

- Bacteria E-Coli a fost descoperita in apa de la robinet in Spitalul Județean Vaslui, potrivit publicației vremeanoua.ro. Angajații și pacienții au fost avertizați sa nu consume apa de la robinet, ci doar imbuteliata. Bacteria E-coli a fost descoperita in probele prelevate din apa potabila, arata vremeanoua.ro.…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Adelinei Pestrițu, așa ca pregatirile sunt in toi. Vedeta a inceput saptamana in forța, așa ca a mers in cautarea rochiilor pentru cele șase domnișoare de onoare care ii vor fi alaturi in cea mai importanta zi. „Mi-am inceput saptamana visand la ziua cea mare. ??‍♀️…

- Republica Moldova, in care 1 milion de oameni au și cetațenia romana, trece printr-o grava criza politica. Guvernul Maiei Sandu, numit de Parlament, nu poate intra in cladirea Guvernului. Luni, Maia Sandu a convocat prima ședința de Guvern, ținuta in sediul Parlamentului. Cele mai noi informații despre…

- Armata Republicii Moldova a anunțat ca se nu se va implica in jocurile politice. Reprezentanții Forțelor Armate de la Chișinau au precizat ca se vor subordona „exclusiv voinței poporului”. „Conform Art.108 (1) din Constitutia Republicii Moldova, Fortele Armate sunt subordonate exclusiv vointei poporului…