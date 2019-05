Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut ultimele imagini cu Razvan Ciobanu in viața! Ele sunt de duminica seara și au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Mamaia. Din imagini se poate remarca faptul ca fostul creator de moda se plimba debusolat pe terasa restaurantului. Conform martorilor, el ar…

- Razvan Ciobanu a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Constanta, in jurul orei 18, cu cateva ore inainte de accidentul in care designerul si-a pierdut viata. El este inregistrat cum intra intr-un restaurant situat chiar pe plaja din Mamaia, in apropierea zonei in care era…

- Ultimele clipe din viața lui Razvan Ciobanu au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Mamaia. Totul se intampla in jurul orei 18.00, cu cateva ore inainte de tragicul accident in care și-a pierdut viața.

- Razvan Ciobanu s-a distrat alaturi de mai mulți prieteni la un festival de muzica electronica organizat la Mamaia, inainte cu doar cateva ore de a-și gasit sfarșitul pe drumul din localitatea Sacele, intr-un tragic accident rutier.

- Imagini absolut incredibile de la locul accidentului in care și-a pierdut viața creatorul de moda Razvan Ciobanu. Conform Antena 3, localnicii care au ajuns la fața locului unde polițiștii faceau cercetari au sustras bunurile gasite in mașina cu care designerul și-a pierdut viața.Citește și: Ion…

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- Razvan Ciobanu a fost gasit mort in afara autoturismului pe care il conducea. Cel mai probabil accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Va prezentam imagini de la locul accidentului lui Razvan Ciobanu. loading...

- Codin Maticiuc si-a luat in serios rolul de tata si a inceput deja cu sfaturile pentru cea mica, scrie spynews.ro. Alaturi de o fotografie postata pe retelele sociale impreuna cu Smaranda, Codin Maticiuc a atentionat-o pe cea mica cu privire la viata pe care si-o va alege. "La ce view ai avut din…