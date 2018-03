Stiri pe aceeasi tema

- Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit Antenastars. În ciuda faptului ca avea probleme de sanatate, ea ținea legatura cu prietenii ei de pe Facebook. Ultima sa postare dateaza din 6 martie.

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Ciprian Tatarusanu (32 de ani), fost coleg cu Astori la Fiorentina, a fost prezent la inmormantarea fotbalistului decedat sambata. Portarul nationalei Romaniei si-a stapanit cu greu lacrimile, dar a tinut sa fie si el unul dintre cei care il conduc pe ultimul drum pe fundasul italian de 31 de ani.

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Davide Astori capitanul de 31 de ani al celor de la Fiorentina a murit sambata noapte, in camera de hotel, inainte de meciul cu Udinese. (Detalii aici) Gianlugi Buffon, capitanul celor de la Juventus, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emoționant in care a vorbit despre Davide Astori. ...

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- Razvan si Dani au prezentat noi mesaje amuzante postate pe retetele de socializare la deja obisnuita rubrica "Decat un prieten in plus pe Facebook, mai bine un prieten in minus". De data asta, in vizor a fost luat un alt internaut cu simț poetic și cunoștințe de gramatica de gradinița.

- Filosoful Mihai Șora propune inițierea și asumarea, de catre toți cei cu mintea limpede, a unui demers civic menit a-i elibera pe cei apropiați noua din gandirea captiva, tributara direcțiilor pe care se inscriu mesajele televiziunilor manipulatoare.Mesajul integral al filosofului Mihai Șora…

- Prezicatoarea Maria Ghiorghiu a dezvaluit, la o emisiune tv, ca sufletele celor care au murit in incendiul de la Colectiv au ajuns in Rai. Dar mai spune ca teroriștii vizeaza Romania. Și ca va fi varsare de sange. „Oamenii sunt rai. Imi doresc sa nu mai puna etichete. De mica aveam capacitatea de a…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta s-ar fi sinucis din cauza unei decepții pe plan sentimental. La descrierea profilului de…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Gest extrem al unui tanar de 19 ani din satul Chircesti, comuna Miclesti, judetul Vaslui. Dezamagit in dragoste si afectat dupa ce parintii au divortat si mama lui a plecat in strainatate, Marian a decis sa-si ia viata. Ultima deceptie suferita de Marian Macovei, despartirea de iubita lui, a fost…

- Ionuț Tanase a divorțat de mama copiilor sai. Caștigatorul de la „Dansez pentru tine” a facut chiar el anunțul, pe contul sau de Facebook. El a postat un mesaj foarte lung, care i-a emoționat pe prietenii sai. Artistul a dat de ințeles ca a facut anumite greșeli care au dus la deparțire și a postat…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. Carmen nu suferea de nicio boala, dar…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Ministerul Finantelor Publice cauta o solutie pentru ca majorarea contributiilor sociale sa nu genereze eventuale scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, a afirmat, marti, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.

- Marius Copil (Romania, 93 ATP) - Mirza Basic (Bosnia si Hertegovina, 129 ATP) este finala turneului ATP 250 de la Sofia (ora 17:00). Copil poate aduce un trofeu ATP in Romania dupa o pauza de 10 ani. Romania ar putea avea un campion in circuitul ATP dupa 10 ani Copil se afla la un singur…

- Vestea ca Mariana Pitigoi a murit a socat pe toata lumea. Artista care in urma cu cateva luni a venit la TV pentru a spune ca-si vinde costumele populare pentru a putea supravietui, a perdut lupta cu boala nemiloasa.

- Liberalul a anunțat ca marți a redepus interpelarea adresata premierului in legatura cu revenirea Arenelor de Tenis la Ministerul Tineretului și Sportului. Daniel Zamfir a spus ca Mihai Tudose o ascunsese sub preș. Senatorul spera ca actualul premier va face dreptate. [citeste si] Mesajul…

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Mihai Sora, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Neagu Djuvara, care a decedat joi, la varsta de 101 ani, a postat un mesaj emotionant. Filosof si el, si de aceeasi varsta cu Djuvara, Sora a scris pe Facebook, iar mesajul sau a fost apreciat de toti cei care l-au cunoscut pe cel trecut in nefiinta.A

- Filosoful Mihai Sora a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa moartea lui Neagu Djuvara . Neagu Djuvara a murit joi la varsta de 101 de ani. Filozoful Mihai Sora, coleg de generatie cu acesta, amandoi fiind nascuti in 1917, a avut o postare pe Facebook, lasand in maintirea acestuia…

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- O studenta in varsta de 25 de ani a murit dupa ce a pierdut lupta cu o infectie grava, cauzata de boala de care suferea. In urma cu mai bine de trei ani, Larisa posta pe o retea de socializare un mesaj emotionant adresat tatalui ei care murise. Mesajul a devenit unul viral.

- Valentina Pelinel a notat pe retelele de socializare un mesaj emotionant pentru Cristi Borcea, tatal fiului lor, Milan. "La Multi Ani, dragostea mea! Noi te iubim si te pretuim in fiecare zi ca si cum ar fi ziua ta! Tu stii cel mai bine si simti cat de mult te iubim si cat de uniti suntem…

- Victor Spirescu a avut parte de un sfarsit tragic, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. In varsta de 32 de ani, romanul traia in Regatul Unit si urma sa isi duca aleasa inima in fata altarului. De altfel, ultima postare facuta pe pagina sa de Facebook reprezinta o poza cu iubita lui, pe…

- Fostul atacant englez Cyrille Regis a decedat ieri la varsta de 59 ani in urma unui infarct, anunța jurnaliștii de la The Guardian. Nascut pe 9 februarie 1958 in Guyana Franceza, Cyrille Regis s-a mutat in Anglia alaturi de familia sa la inceputul anilor 60. A scris istorie la West Bromwich Albion,…

- Tutuianu (PSD): O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, spune ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern din partid și avertizeaza canoua schimbare de guvern ar fi o sinucidere…

- Replica lui Emanuel Ungureanu pentru Emil Boc: "Nu mi-e frica, nu pot fi intimidat" FOTO/VIDEO Deputatul Emanuel Ungureanu i-a dat replica primarului Emil Boc, dupa ce acesta l-a amenintat ca il va da in judecata. Deputatul clujean Emanuel Ungureanu, cel care a facut plângerea penala la…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Președintele Klaus Iohannis s-a adresat romanilor, pe Facebook, in ultima zi a anului, cu un mesaj video de Anul Nou. „Dragi romani, ne mai depart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in anul centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- Avea doar 32 de ani și o viața întreaga în fața. Bogdan Tuța, tânarul care s-a sinucis astazi aruncându-se în fața trenului la Navodari, a ales altceva. Chiar în ziua de Craciun, Bogdan a postat un mesaj curemurator pe pagina sa de Facebook, mesaj pe care îl…

- Burleanu s-a vazut obligat sa citeasca pana si mesajul dinaintea Craciunului, motiv pentru care a fost tinta ironiilor pe pagina de facebook a federației. Pe pagina online a Federatiei Romane de Fotbal e inca disponibil mesajul video pe care Razvan Burleanu a tinut sa-l transmita oamenilor si iubitorilor…

- Ies la iveala amanunte tulburatoare ale crimei din Iasi. Mesajul sotiei directorului Bibliotecii Universitare din Iasi e unul halucinant. Parca si-ar fi prevestit moartea. Aceasta a fost ucisa in casa si din primele indicii ale anchetatorilor a fost asasinata de propriul sot, apoi acesta s-a sinucis.…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept oricine - instalator, electrician – doar ca sa intre in locuinta si sa "sprijine…

- Dan Barna a reacționat pe Facebook, dupa mesajul de lauda al vicepreședintelui Elek Levente la adresa USR in urma votului privind inființarea Liceului Teologic din Targu-Mureș."Mesajul vicepreședintelui Elek Levente pentru maghiari, pentru toleranța și pentru multiculturalitate, cu privire…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Protest mut in Piața Victoriei, duminica 17 decembrie. Pe pagina de Facebook a evenimentului, organizatorii i-a indemnat pe cetatenii care doresc sa sustina Justitia din Romana sa participe la manifestare. Protestul a inceput in jurul orei 15.00. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit…