ULTIMA ORĂ! O femeie și copilul acesteia, răniți într-un accident rutier la ieșire din Adjud Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 13.00, pe DN 2, la ieșire din Adjud spre Bacau, zona peco Umbrarescu. Doua mașini s-au ciocnit, fiind ranite doua persoane: o femeie in varsta de aproximativ 36 de ani și copilul acesteia, in varsta de aproape 2 ani. Se circula pe ambele sensuri […] Articolul ULTIMA ORA! O femeie și copilul acesteia, raniți intr-un accident rutier la ieșire din Adjud apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

