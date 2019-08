ULTIMA ORĂ: Mașină lovită de tren în Jucu. O victimă e ÎNCARCERATĂ Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15, in localitatea Jucu. Din primele informații, un autoturism a fost lovit de tren. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Se pare ca o persoana este incarcerata. Revenim cu detalii și imagini! Articolul ULTIMA ORA: Mașina lovita de tren in Jucu. O victima e INCARCERATA apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol: dej24.ro

