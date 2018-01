Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Malin Bot, care protesta luni in fata sediului PSD, a fost ridicat de jandarmi dupa ce acestia i au cerut in mod repetat sa paraseasca locul, informeaza Agerpres.ro. Aproximativ zece persoane s au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni.…

- Scandal in fata sediului PSD intre protestatari, dupa ce mai multi membri ai Federatiei Nationale a Revolutionarilor au mers in fata partidului cerand jandarmilor sa ii mute pe cei 10 protestatari aflati acolo, motivand ca acestia nu au autorizatie.

- Betis s-a impus pe terenul rivalei Sevilla, 5-3, dupa un meci incredibil. Joquin, capitanul lui Toșca și al lui Betis, și-a anunțat coechipierii dupa un derby nebun: "Cine pleaca de la petrecere inainte de 5 dimineața, va fi amendat!". Joaquin, 36 de ani, veteranul lui Betis, a declarat: "E sarbatoare".…

- Un tanar actor din Botosani sustine ca a fost amendat de politisti doar fiindca a raportat un furt la 112. Autorul reclamatiei a fost martorul unui furt din buzunare. Dupa ce a anuntat politia si a fost legitimat, el a fost amendat pentru apel nejustificat la 112. ”Daca mai vad o infractiune, ma intorc…

- Atacantul echipei FCSB, Harlem Gnohere, a fost sanctionat cu suspendare de trei etape si amenda de 7.000 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii 1, informeaza site-ul lpf.ro.

- Manifestantii aflati la protestul din Piata Victoriei au intrat in conflict cu jandarmii si au inceput sa se imbranceasca. Protestatarii au vrut sa plece in mars spre parlament, dar nu au fost lasati sa faca acest lucru. Apoi, manifestantii au rupt cordonul si au reusit sa plece spre Palatul Parlamentului.…

- Comisarul sef de politie Ionel Todoran, seful Inspectoratului de Politie a Judetului Maramures, a declarat la intalnirea desfasurata joi, 14 decembrie, cu privire la analiza actiunilor desfasurate privind implementarea la nivel judetean a planului teritorial comun de actiune pentru cresterea gradului…

- Iesean amendat de Politie, dupa ce a injurat pe Facebook. Tribunalul Iasi a confirmat, recent, o sanctiune contraventionala data de Politie unui tanar care, sub paravanul unui cont de Facebook, a adresat injurii unei alte persoane. Adrian Catargiu a fost identificat de politisti si a primit o amenda…

- Un barbat din Bucuresti a primit o amenda de 900 de lei, dupa ce a postat pe Facebook mai multe mesaje in care ii jigneste pe jandarmi, numindu-i, printre altele, “sclavi”. Amenda a fost data de Jandarmeria Romana, dupa ce barbatul a postat pe Facebook, in 22 noiembrie, mesaje in care aduce jigniri…

- Amenda a fost data de Jandarmeria Romana, dupa ce barbatul a postat pe Facebook, in 22 noiembrie, un mesaj in care aduce jigniri la adresa jandarmilor prezenti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie cand a avut loc audierea liderului PSD, Liviu Dragnea, numindu-i, printre altele, "sclavi". "A postat…

- Iesenii care considera ca pe retelele sociale pot injura si jigni pe cine cred de cuviinta, se insala amarnic. Tribunalul Iasi a confirmat, recent, o sanctiune contraventionala data de Politie unui tanar care, sub paravanul unui cont de Facebook, a adresat injurii unei alte persoane. Ieseanul a…

- In imaginile aparute pe retele sociale de la protestul de sambata din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au impiedicat angajatii Primariei Capitalei sa instaleze targul de sarbatori, se poate vedea cum batranul de 71 de ani, despre care Jandarmeria spunea ca a fost agresat de un protestatar, se…

- Un roman a fost prins in Italia ca transporta marfa fara autorizație și avea ascunse in furgoneta sa 215 cartușe de țigari, scrie Rotalianul.com. Conform relatarilor din ziarul local Crema News, șoferul roman transporta in autovehicul o canapea și diferite pachete cu numele unor persoane straine…

- Jandarmii maramureseni la datorie In aceasta perioada jandarmii maramureseni vor executa mai multe misiuni de asigurare a unui climat de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii manifestarilor publice ce vor avea loc pe raza judetului nostru. Jandarmii maramureseni impreuna cu cadre ale Inspectoratului…

- In urma controlului la Spitalul de Arsi, derulat in urma acuzatiilor de infectii intraspitalicesti, Directia de Sanatate Publica Bucuresti constatand ca nu s-au depistat “germeni patogeni peste normele admise”, iar seful sectiei ATI a fost amendat cu 1.000 de lei pentru alte nereguli gasite in spital.…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratuluide Jandarmi Judetean Prahova, peste o suta de persoane au ramas blocate pe platoul Bucegi, dupa lasarea intunericului si au sunat la 112 cerand ajutor Turistii au fost coborati in grupuri, insotiti de catre salvamontisti si jandarmi…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat la Digi24 poziția ferma a Statelor Unite fața de modificarea legilor justiției.„Ar trebui sa ne ingrijoreze de o maniera extrem de serioasa. Este poziția SUA in legatura cu o serie de dezvoltari din Romania in ceea ce privește, pe de…

- Fiecare a cincea persoana angajata in prezent in campul muncii din R. Moldova este in varsta de 15 - 29 de ani, iar rata șomajului in randurile tinerilor este de aproape doua ori mai mare decat in cazul celeilalte populații economic active. Totodata, fiecare al patrulea tanar din R. Moldova este angajat…

- Jurnalistul independent Malin Bot, care s-a luat de Dan Voiculescu și Adrian Nastase, la lansarea de carte a boss -ului de la Antena 1, a fost blocat pe Facebook. ”Jegurile PSD/ALDE au raportat pagina lui Malin Bot, iar Facebook i-a suspendat accesul la ea. Acest…

- Un polițist de la Secția 14 Poliție a devenit erou, in timpul liber. Acesta a reușit sa imobilizeze un barbat, dupa ce acesta tocmai iși injunghiase concubina. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE…

- Ordinul ministrului de Interne prin care se stabilesc aresturile de politie care au conditii improprii a fost publicat in Monitorul Oficial, iar reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor spun ca toate calculele executarii pedepselor de catre detinutii…

- Ordinul ministrului de Interne prin care se stabilesc aresturile de politie care au conditii improprii a fost publicat in Monitorul Oficial, iar toate calculele executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie trebuie refacute pentru a fi avute in vedere zilele petrecute in detentie in…

- Anti-tepe! Ce conditii pune Primaria pentru a acorda autorizatie de construire Primaria vrea sa isi ia masuri de siguranta impotriva dezvoltatorilor-„tepari". Stim multe cazuri de dezvoltatori care au promis ca asfalteaza drumurile si nu au mai facut-o. Sau care au construit, dar au „uitat"…

- In Piața Victoriei se afla mai puțin de o suta de persoane. Oamenii protesteaza fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale. Pragul de manifestanți care au participat la protest a fost de peste 1.500 de persoane. Oamenii revoltați au scandat lozinci impotriva Guvernului…

- Un barbat din Galati, in varsta de 27 ani, a fost depistat de jandarmii galateni avand asupra sa mai multe substante vegetale interzise. Omul era chiar in masina lui trasa la un loc mai intunecos. Barbatul avea asupra lui cinci grame de marijuana. "Un echipaj de jandarmerie, care asigura masurile de…

- O persoana a fost ranita și 19 au fost conduse la Poliție de catre jandarmi, in urma unui conflict intre suporterii echipelor de rugby Steaua și Dinamo, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache....

- O persoana a fost ranita și 19 au fost conduse la Poliție de catre jandarmi, în urma unui conflict între suporterii echipelor de rugby Steaua și Dinamo, a declarat, sâmbata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache. El a precizat ca jandarmii…

- Sambata noaptea, in jurul orei 1:45, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad aflat in patrula in zona Pieței Podgoria, a observat un barbat care prezenta urme de agresiune fizica. Acesta le-a povestit jandarmilor ca doi barbați l-au batut și, dupa ce l-au lovit cu pumnii și picioarele,…

- "In indeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Romane este autorizat sa dețina și sa foloseasca arme cu tranchilizante, substanțe tranchilizante, arme cu glonț de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substanțe iritante, precum și orice alte mijloace de protecție…

- Și-a acuzat de infidelitate soția cu 14 ani mai tanara și a taiat o roata a mașinii cu care femeia voia sa plece. Este isprava unui barbat de 35 de ani, din Tecuci, județul Galați, care s-a certat cu soția sa, pe care a acuzat-o de infidelitate. Suparat pe femeia cu 14 ani mai tanara decat el, galațeanul…

- Statul roman ar putea legaliza parteneriatele civile ca sa nu fie condamnat de CEDO. Practic, aceasta oficializare a unei relatii ar fi o alternativa la casatorie, prin care nu s-ar mai ingradi anumite drepturi cuplurilor care traiesc in concubinaj. O initiativa legislativa in acest sens se afla deja…

- Conform legii 169/2017,17 detinuti vor fi eliberati de la Penitenciarul Mioveni. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca joi va intra in vigoare legea 169/2017 privind recursul compensatoriu referitor la eliberarile din penitenciare pentru condiții necorespunzatoare, care…

- Primaria municipiului Galati a inceput deja pregatirile pentru Zilele Galatiului 2017 demarand cautarile unui organizator de evenimente. Astfel, municipalitatea cauta, pana pe data de 25 octombrie, un agent economic specializat, care sa asigure, printre altele, cel putin cinci restaurante mobile stradale…

- In perioada 11-15 octombrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice si cei din cadrul Sectiei 7 Suciu de Sus au actionat pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun. In urma controalelor efectuate pe raza municipiului Baia Mare, in localitatile limitrofe dar si pe D.J. 109F,…

- Cei care isi doresc o cariera de polițist, se pot inscrie pana pe 5 decembrie pentru a deveni elev al școlilor de agenți de poliție. In perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina și Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca vor organiza concurs…

- Veste excelenta pentru tinerii aflați in cautarea unui loc de munca! Ministerul de interne a anunțat ca scoate la concurs mai bine de 2.800 de locuri pentru admiterea facuta in premiera in luna...

- O femeie de 28 de ani a fost gasita moarta in apartamentul in care traia alaturi de soțul ei și de fetița de doar 11 luni. Anchetatorii au cercetat misteriosul caz și au facut o descoperire șocanta!

- SANCTIUNE… Ghinion mare pe jurnalistul vasluian Catalin Striblea. Zilele trecute, acesta a fost amendat cu 750 lei pentru o parcare neregulamentara in Sectorul 6 al capitalei. “750 de lei cu 300 in 24 de ore. Asa imi explic de ce primarii nu fac niciun loc de parcare cu plata pe langa trotuare. Decat…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, domiciliat in raionul Glodeni, este cercetat penal pentru inscenarea furtului propriului automobil, informeaza Serviciul de Presa al Inspectoratului General de Poliție.

- Cazul Pomohaci face din ce in ce mai multa valva și este departe de a se fi incheiat. De la o zi la alta, apar tot mai multe dezvaluiri, iar oamenii care il susțin pe fostul preot sunt implicați in tot mai multe scandaluri.

- Furtul s-a petrecut luni in jurul orei 17.30, in parcarea unei cladiri de birouri din Piața 700 din Timișoara. Bicicleta era legata cu lanțul de un rastel amplasat intr-un țarc special amenajat, insa asta nu l-a descurajat pe hoț. A reușit sa taie lanțul și sa ridice bicicleta peste gard,…

- Un localnic din Nereju se judeca cu primaria comunei pentru un gabion de protecție pe care l-a ridicat langa gardul curții. Neculai Beteringhe locuiește pe drumul comunal 106 Nereju-Pavalari, are locuința langa o curba periculoasa unde au fost mai multe incidente rutiere in ultimii ani, cu mașini care…

- Jurnalistul considera ca ”bomboana de pe coliva” relației dintre cei doi a fost faptul ca Tudose intenționeaza sa remanieze persoanele care au dosare penale iar Dragnea nu este de acord. Totodata, jurnalistul atrage atenția asupra unei situații ”halucinante”: ca PSD sa-și schimbe un al doilea guvern…

- Plangerea șoferului in varsta de 30 de ani, din Targu-Carbunești, care cere instanței sa-i anuleze amenzile in valoare de aproximativ 3.000 de lei, dupa ce a fost sancționat de trei ori, in zece minute, a ajuns inițial la superiorii celor doi agenți. Reprezentanții IPJ susțin ca au fost efectuate…