- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit Antenastars. În ciuda faptului ca avea probleme de sanatate, ea ținea legatura cu prietenii ei de pe Facebook. Ultima sa postare dateaza din 6 martie.

- Initial, functia de retragere a mesajelor trimise altor utilizatori pe WhatsApp nu era disponibila. Apoi, aplicatia a introdus aeceasta functie, permitandu-le utilizatorilor sa retraga mesajele in aproximativ sapte minute de la momentul in care le-au trimis. Curand, insa, potrivit WABetaInfo,…

- Cea mai performanta termocentrala a Complexului Energetic Oltenia, cea de la Rovinari, a ramas luna trecuta fara autorizatia de mediu si ar fi trebuit oprita, a anuntat un ziar central, saptamana trecuta. Ce spune despre situatie, directorul SE Robvinari, Ion Pisc, vedeti mai jos. Interesant…

- Focșaneanul Constantin Balaci, fondatorul Cineclubului „Zboina-Film” Focșani, președintele Asociației Cineaștilor Amatori din Vrancea și corespondentul Televiziunii Romane inca din 1959, a publicat pe pagina personala de Facebook imagini video „ care nu au ajuns pina acum la publicul…

- Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

- Kasimpașa s-a impus in fața celor de la Galatasaray, 2-1, intr-un meci din etapa a 22-a din Turcia. In timpul partidei a avut loc o scena șocanta. Francezul Bafetimbi Gomis, colegul lui Iasmin Latovlevici la Galata, a suferit o sincopa vasovagala, dar și-a revenit și a jucat pana la sfarșitul meciului.…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s a prabusit, duminica dimineata, in sud vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, a anuntat presa locala citata de AFP.Potrivit Agerpres, avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj sud vest , s a prabusit in regiunea Samirom, la…

- Imagini de lumea a treia surprinse in orașul Ardud au fost postate recent pe Facebook. Containere de gunoi pline ochi și mizerie impraștiata langa containere contribuie la crearea unei imagini greu de descris. De asemenea, locuitorii de pe strada Viitorului din oraș se plang și de canalizarile infundate.…

- Ingrijorare mare printre locuitorii din Filipestii de Targ. Oamenii se tem ca au ramas fara primar, motiv pentru care au lansat apeluri disperate pe Facebook in incercarea de a rezolva problema. Banuiala a venit odata cu prima ninsoare consistenta din acest an, cea de zilele trecute, cand strazile au…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Ana Maria Orozco, actrita devenita celebra pentru interpretarea lui "Betty cea urata" in telenovela cu acelasi nume, arata formidabil la cei 44 de ani ai sai. Imagini recente cu Ana Maria Orozco au aparut pe contul de Facebook al unui fan-club al acesteia.

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- “Dragi prieteni, daca o sa mor inaintea voastra, la inmormantarea mea vreau sa beti pana va p****i pe voi, pentru ca o sa-mi fie dor de anturajele voastre” Acesta este mesajul scris de catre Alex Stefan Rusu, cu putin timp inainte de tragedie visa sa joace in Liga I, descoperise recent ca sufera de…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…

- O tragedie a avut loc noaptea trecuta, într-un cunoscut hotel de pe malul marii: o proaspata mamica și-a pus capat zilelor! Cristina Iofcea era fizioterapeut, avea 50 de ani, locuia în Galați și venise la Constanța pentru a participa la un seminar de dezvoltare personala,…

- Tuncay Ozturk s-a accidentat pe terenul de volei. Fostul soț al Andreei Marin a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare in sala, cu ochiul puțin vanat. Tuncay a postat o fotografie pe Facebook, alaturio de care a scris un mesaj, in care le spune prietenilor virtuali ca a suferit o…

- Imagini cu un jandarm care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale provocand reactii vehemente. Barbatul ii loveste puternic de mai multe ori cu pumnul pe unii dintre cei care incearca sa forteze cordonul de jandarmi…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- In setul secund, dupa o dubla greseala, Alize Cornet s-a prabusit pe teren, unde a ramas mai bine de un minut. Imediat, un copil de mingi a venit sa ii ofere un prosop cu gheata, iar doctorul turneului a sosit pentru a vedea ce se intampla. "Cred ca este foarte periculos ce se intampla.…

- “De regula, partidele de opozitie nu isi prefigureaza programele de guvernare din primul an. Noua ni s-a cerut din primul an de opozitie sa prefiguram un program de guvernare. Eu nu vreau sa ma compar cu PSD. Daca m-as compara cu PSD, pai avem 10.000 de candidati de prim-ministri mai buni decat Dancila.…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a vizitat, luni dupa-amiaza, "lacul codrilor albastri" de la Ipotesti si a citit pe malul apei poezia "Lacul", scrisa de Mihai Eminescu. Diplomatul britanic a postat pe reteaua de socializare Facebook o filmare în care…

- Trei cai, doi inhamati la o caruta, iar al treilea la o alta caruta, au fost obligati sa traga cele doua atelaje legate intre ele in directii diferite, cel mai probabil pentru distractia sau orgoliul stapanilor. Imagini cu modul in care sunt chinuiti cai au fost facute publice pe Facebook de catre reprezentantii…

- In Franta, parintii care posteaza imagini cu copiii lor pe Facebook risca inchisoarea daca nu respecta anumite reguli impuse de Guvernul din Hexagon. Autoritatile au decis ca parintii care urca pe retelele de socializare fotografii cu minori sunt vinovati de incalcarea dreptului copilului la viata privata.…

- Documente atasate: Regulament cadru Ce prevede regulamentul scolar Regulamentul scolar se schimba. Efectuarea serviciului pe școala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coerciție și sancționarea elevilor care nu poarta uniforma unitații vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru…

- Rares Bogdan a reactionat dur pe Facebook, dupa publicarea imaginilor in care jurnalistul Malin Bot a fost ridicat de jandarmi din fața sediului PSD: "Se intampla in Romania! NU in Rusia, nici in Belarus, in Romania de azi.... Extrem de GRAV!"."Se intampla in Romania, NU in Rusia, nici in…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoare a emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca, scrie spynews.ro. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. Citeste si Gabriela…

- Ioana Toma, actuala iubita a lui Bogdan Grecu, si-a sters contul de Facebook, dupa ce a primit mai multe mesaje transante in care i s-a reprosat ca a distrus o casnicie de peste 20 de ani, dar si ca ea si afaceristul si-au cladit fericirea pe tristetea Danei Grecu.

- Unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, se casatorește cu romanca Adina Butar. Cei doi formeaza un cuplu extraordinar de frumos și unit. In varsta de 42 de ani, markus Schulz, considerat unul dintre cei mai buni DJ din lume, a facut pasul cel mare și se pregatește de insuratoare. El a cerut-o…

- Timpul cald de afara ii pune in garda pe agricultori. Acestia isi fac griji ca temperaturile ridicate ar putea reduce din rezistenta plantelor la inghet. Agronomii sustin ca cel mai mult ar putea fi afectate culturile cerealiere.

- Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit de la o haina. Tanarul ar mai fi incercat in trecut sa iși puna capat zilelor. Inainte sa se sinucida, solistul de muzica populara le-a lasat un bilet de adio familiei și apropiaților, in care i-a indemnat sa-l uite…

- TRAGEDIE DE ANUL NOU: Un Avion s-a prabusit intr-o regiune muntoasa, nu exista supravietuitori Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan apartinand…

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- In urma cu cateva saptamani, am scris un material vizavi de modul in care poti alege ce se intampla cu toate datele tale din spatele contului Google cand nu mai esti. In cele mai multe situatii insa, profilul de Facebook s-ar putea totusi sa fie chiar mai important decat o adresa de email. In definitiv,…

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- Mormane de gunoaie stau aruncate, la final de an, deasupra barajului de la Mihoiești, sursa de alimentare cu apa pentru mai multe localitați din Munții Apuseni. Nesimțirea oamenilor care arunca gunoaiele la marginea drumului este sancționata de internauți, pe Facebook. ”Ce mai e de zis? Astfel de ”comportamente”…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Maria Grapini nu renunța la dezacorduri in limba romana nici in ajunul Craciunului. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul a vorbit despre perioada in care bradul era ornat in Ajunul Craciunului.Imagini INEDITE cu un ministru celebru: Live de la taierea porcului / VIDEO…

- Accidentul s-a produs pe o autostrada din Palma de Mallorca, Spania, unde traiește mare parte din familia Ancuței. Potrivit presei spaniole, Toni Carcu a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu de pe o șosea suspendata, a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul de protecție și a cazut…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Rudele si prietenii uneia dintre supravietuitoarele tragediei din judetul Brasov, petrecuta in weekend, au lansat un apel disperat pe internet. Copila de cinci ani, care e in stare grava, are nevoie urgenta de sange si ii implora pe cei care au grupa de sange B III sa mearga sa doneze pentru ea. Va…

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a cerut, duminica, parlamentarilor sa apere democratia si drepturile cetatenilor si sa nu sacrifice milioane de romani, adoptand modificarile la Codurile penale, pentru a scapa cativa oameni care se apropie de puscarie,cerandu-le si romanilor sa lupte pentru justitie.…

- Pe ecranul televizorului trebuie sa apara doar esentialul unui eveniment, iar totul se rezuma la cateva secunde de imagine si la cateva randuri de informatie. Este o regula de baza in jurnalism, valabila in toata lumea. Nu exista spatiu de emisie suficient de mare pentru a reda pe larg detaliile unui…

- Soarta dramatica a mai mult de 30 de caini de vanatoare care trebuiau sa participe la un show dedicat rasei lor a fost dezvaluita de un video postat pe Facebook si care a devenit imediat viral. Cel care a organizat transportul din Filipine, un transport in conditii groaznice, risca 90 de ani de inchisoare.