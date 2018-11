Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc, in aceasta dimineața, un cutremur care s-a resimțit inclusiv in București. Primele estimari arata ca acest seism a avut o intensitate de 5,7 grade pe scara Richter. Ulterior INFP a revizuit in creștere intensitatea - 5,8 pe scara Richter. Acesta s-a produs la ora 3.38,…

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Sumba din Indonezia, insa autoritațile nu au dat imediat informații cu privire la victimele sau pagubele provocate, au anunțat mai mulți oficial, relateaza site-ul agenției Dpa. Un nou seism puternic a lovit Indonezia, dupa…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 s-a produs la o distanta de 200 kilometri sud-vest de orasul Zahedan din Iran, a anuntat vineri Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost stabilit…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs joi in centrul Ecuadorului, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, care mentioneaza ca pentru moment nu s-au raportat victime sau pagube. Epicentrul seismului s-a situat…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanta de 105 kilometri sud-est fata de Suva, capitala statului insular Fiji, la adancimea de 608 kilometri, au anuntat joi reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citati de Reuters. Intensitatea…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care inregistreaza activitatea seismica in intreaga lume, a localizat epicentrul la 8 kilometri in adancul marii si la 98 de kilometri sud-est de Kupang, capitala provinciei indoneziene Nusa Tenggara de Est. Localitatea cea mai importanta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs marti in Marea Timor, la sud de insula Timor al arhipelagului indonezian, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care inregistreaza activitatea…

- Un cutremur de magnitudine 3.8 s-a produs in Marea Neagra, la ora 22.07 – ora Romaniei, la o adancime foarte mica. Seismul s-a produs in zona Georgiei. Cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.40 N; 40.95 E, la 331 km V de Tbilisi, la numai 2 kilometri adancime. Ultimul seism de o magnitudine…