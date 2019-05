Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50% din europeni cred ca exista posibilitatea ca Uniunea Europeana sa se prabușeasca pe parcursul unei generații, in ciuda susținerii puternice pe care o arata fața de aceasta, potrivit The Guardian.

- Jean-Claude Juncker a recunoscut marti ca a facut doua mari "erori" în timpul mandatului sau de cinci ani în fruntea Comisiei Europene: tacerea sa din timpul campaniei pentru referendumul asupra Brexit si reactia sa prea târzie la scandalul Luxleaks, potrivit La Libre, citat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a promis sa lupte împotriva oricarui tip de informatii false în campania pentru viitoarele alegeri europene programate între 23 si 26 mai, potrivit Le Vif, citat de Rador."Daca guvernele fac afirmatii despre UE sau despre…

- Peste numai cinci saptamani, Marea Britanie va avea un referendum pe tema Brexitului. Va fi sub forma alegerilor pentru Parlamentul European, dar, in realitate, el va fi un pre-referendum sau, daca va plac neologismele urate, un preferendum. Asadar, acum obiectivul este simplu: sa inmultim la maximum…

- Marea Britanie va ramane in Uniunea Europeana pana pe 31 octombrie, avand optiunea sa paraseasca blocul european chiar mai devreme daca premierul Theresa May poate obtine sustinerea Camerei Comunelor pentru acordul Brexitului, scrie The Guardian. Dupa o dezbatere maraton de sase ore intre…

- "Data de 12 aprilie este ultimul termen pentru aprobarea Acordului de retragere de catre Camera Comunelor. Daca nu va proceda astfel pana atunci, nicio alta amanare pe termen scurt nu va fi posibila", a spus Juncker in Parlamentul European."Un scenariu 'no-deal' la miezul noptii, pe 12…

- Premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze, urmând ca Parlamentul britanic sa voteze marți noua forma a acordului de Brexit, relateaza Mediafax citând cotidianul…

- Cei din Downing Street (sediul guvernului britanic, totodata resedinta oficiala a premierilor britanici, n. red.) au declarat tratativele de la Bruxelles pe tema Brexitului ca fiind blocate dupa ce negocierile, purtate la sfârsitul saptamânii trecute, nu au reusit sa gaseasca o solutie în…