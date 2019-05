UE creează o listă neagră pentru hakerii din afara Uniunii 'Masurile restrictive includ interdictia de a calatori in UE si inghetarea bunurilor. In plus, le este interzis persoanelor si entitatilor din UE sa puna la dispozitie fonduri persoanelor si entitatilor inscrise pe lista', precizeaza comunicatul.



Obiectivul acestui regim de sanctiuni este sa puna capat impunitatii organizatorilor unor astfel de atacuri cu efecte economice uneori devastatoare si care prezinta 'un risc de conflict'.



'Pentru prima data, UE va putea impune sanctiuni unor persoane sau entitati care sunt responsabile de atacuri cibernetice sau de tentative de atacuri…

Sursa articol: dcnews.ro

