Stiri pe aceeasi tema

- Un bombardament in regiunea Donbass din Ucraina de est s-a soldat cu moartea a patru soldați ucraineni, acesta fiind cel mai mare numar de morți intr-o singura zi din octombrie incoace, transmite Reuters. Conflictul dintre armata ucraineana și separatiștii sprijiniți de Rusia a dus la moartea a 13.000…

- Rusia a pus mana pe Crimeea in trei saptamani și apoi a inceput destabilizarea estului Ucrainei, forțele paramilitare ajungand sa ocupe in aprilie 2014 cladiri esențiale din multe orașe in regiunile Donețk și Luhansk. Armata din Ucraina a recaștigat apoi o parte din teritorii, rușii au revenit in forța…

- Doi soldati ucraineni si un civil in varsta de 60 de ani au fost ucisi in incidente separate cu separatisti pro-rusi, a declarat sambata armata ucraineana, in timp ce tara se pregateste sa voteze duminica pentru alegerile parlamentare anticipate, informeaza France Presse. De asemenea, patru soldati…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un ordin care extinde si mai mult numarul de cetateni ucraineni care pot solicita pasapoarte rusesti emise in regim de urgenta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova a facut acest pas inainte de alegerile parlamentare ce vor avea loc…

- Marina rusa a capturat marinarii ucraineni si trei vase ucrainene in Stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov pe 25 noiembrie 2018. Moscova sustine ca marinarii treceau ilegal prin apele Rusiei, acuzatii negate de Kiev. Presedintele rus Vladimir Putin a…

- In vizita la Bruxelles, in prima sa deplasare oficiala in strainatate, Zelenski a acuzat Moscova ca incearca sa accentueze tensiunile intr-un razboi soldat cu peste 13.000 de morti de la debutul sau in 2014 si a carui reglementare politica se afla intr-un punct mort. Potrivit armatei ucrainene, in…

- Seful statului francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au discutat marti la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin despre reinstaurarea pacii in Ucraina, caile de incetare a ostilitatilor in Siria si problema nucleara iraniana, relateaza agentiile Xinhua si Reuters, potrivit…