Ucraina: Preşedintele Poroşenko anunţă expirarea legii marţiale ce a fost impusă pe 25 noiembrie Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri, transmite agentia Reuters.



La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca legea martiala, prevazuta initial pentru o luna, cu exceptia cazului in care are loc un atac la scara larga din partea Rusiei.



Navele ucrainene au fost confiscate in stramtoarea Kerci, dintre peninsula ucraineana Crimeea anexata de catre Moscova si…

