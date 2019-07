Ucraina: Justiţia UE anulează îngheţarea fondurilor fostului preşedinte Ianukovici Tribunalul UE a anulat joi mai multe decizii europene de prelungire a inghetarii fondurilor unor personalitati ucrainene, inclusiv fostul presedinte Viktor Ianukovici, acuzate de deturnare de fonduri publice si care au fugit din tara dupa revolta din Maidan in 2014, relateaza France Presse. Justitia europeana considera in primul rand ca Consiliul UE, institutia ce regrupeaza tarile europene, ar fi trebuit sa verifice daca drepturile acestor persoane au fost respectate de justitia ucraineana inainte de a prelungi inghetarea bunurilor lor. Decizia de a ingheta fondurile si resursele economice ale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

