Ucraina: Doi polişti, arestaţi pentru uciderea accidentală a unui copil Potrivit anchetatorilor, cei doi agenti de politie consumau alcool vinerea trecuta pe un teren din apropierea unui cartier rezidential in Pereiaslav-Hmelnitki, oras situat la circa 70 de kilometri sud de Kiev. In timp ce politistii se amuzau tragand asupra unor cutii metalice, ei 'au atins un copil de cinci ani', au precizat anchetatorii intr-un comunicat. Copilul a murit in spital duminica, in urma ranilor la cap. Arestati dupa tragicul incident, cei doi politisti au negat initial orice responsabilitate, dand asigurari ca baietelul a alunecat si a cazut pe o piatra. Marti, un tribunal… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

