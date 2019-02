Uber: Venituri de 11,3 miliarde de dolari in 2018 si pierderi de 340 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- LeBron James este pentru al cincilea an la rând cel mai bine platit baschetbalist din NBA, cu venituri de 88,7 milioane de dolari pe an, potrivit revistei Forbes, citata de Reuters. În aceasta suma este inclus salariul pe care îl primeste de la Los Angeles Lakers, plus…

- ♦ Pentru anul trecut, bugetul de venituri si cheltuieli al transportatorului indica venituri totale de 1,5 miliarde de lei si cheltuieli la acelasi nivel, deci iesirea de pe pierderi, obiective care nu au fost indeplinite ♦ Reprezentantii Tarom au transmis insa ca EBITDA a fost de plus 10 milioane de…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Blocajul care afecteaza de 21 de zile agentiile guvernamentale federale din Statele Unite, generat de disensiunile presedintelui Donald Trump cu opozitia democrata din Congres, a produs pierderi de 3,6 miliarde de dolari pentru economia americana, estimeaza agentia de evaluare S&P, preluat de…

- Exporturile ucrainiene de produse agricole și alimentare au crescut cu 621,4 milioane de dolari fața de perioada corespunzatoare din 2017 și au totalizat 17,02 miliarde de dolari in primele 11 luni din 2018, informeaza UkrAgroConsult, conform Agerpres. "Potrivit rezultatelor din ianuarie-noiembrie…

- Chiar averea fondatorului companiei Amazon, Jeff Bezos, care a inregistrat cel mai mare profit, evitand, astfel, volatilitatea, s-a micșorat cu 53 de miliarde de dolari. In septembrie, inaintea degringoladei de pe bursa americana, patrimoniul omului de afaceri era estimat la 168 de miliarde de dolari.…

- Intre desene animate, super-eroi Marvel si filme Star Wars, studiourile Walt Disney au avut un alt an fast in 2018, obtinand, pentru al doilea an consecutiv, venituri de sapte miliarde de dolari din cinematografe din intreaga lume, scrie agerpres.ro.