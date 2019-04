Uber si Taxify incing spiritele: Taximetristii le vor inchise, dar analistii spun ca romanii castiga de pe urma lor

Stiri pe aceeasi tema

- Desi Guvernul a adoptat deja ordonanta impotriva pirateriei ceruta de taximetristi, acestia blocheaza din nou - pentru a patra oara in acest an - Piata Victoriei. Motivul: soferii de taxi vor sa convinga Cabinetul Dancila sa interzica definitiv Uber, Taxify si toate celelalte servicii de ride sharing…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) organizeaza miercuri, in Piata Victoriei, un protest cu 5.000 de taxiuri impotriva Ordonantei de Urgenta ”pentru mentinerea pirateriei”.

- Peste 100 de taxiuri, unele venite din alte orase ale tarii, au declansat protestul in Piata Victoriei contra soferilor care utilizeaza platformele de tip UBER/Taxify (Bolt). Mitingul este organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania intre orele 6.00 si 18.00.

- Valoarea industriei ospitalitatii din Romania se ridica la 3 miliarde de euro, insa deficitul de personal din domeniu depaseste cifra de 50.000 de persoane, a declarat, miercuri, intr-o conferinta dedicata industriei ospitalitatii, Dragos Petrescu, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si…

- Taximetristii avertizeaza ca - daca in sedinta de astazi Cabinetul Dancila nu adopta OUG care sa scoata in afara legii Uber si Taxify - joi vor bloca Piata Victoriei si Bulevardul Kiseleff cu 5.000 de masini aduse din intreaga tara. "Coloana se va forma din fata Guvernului, pana la Casa Presei.…

- Compania de stat Tarom anunța ca, din 14 iunie, reia zborurile directe București – Valencia. Potrivit operatorului, următoarele servicii sunt incluse în prețul biletului: un bagaj de mână de 10 kg, un bagaj de cală de max. 25 kg, catering la bord, check-in-ul și…

- "Asa arata un guvern de tampiti. In loc sa reglementeze piata pentru a oferi cat mai multe alternative clientilor, in loc sa ridice standardul in domeniul taximetriei, ei interzic aplicatiile de car-sharing", afirma deputatul USR. El spune ca, pentru orice incompetent, noile tehnologii sunt…

- Peste 500 de taximetristi si-au parcat, inca de dimineata, masinile in zona Pietei Victoriei, ingreunand pana peste poate traficul. Oamenii s-au declarat nemultumiti de faptul ca pe ei statul ii obliga sa se autorizeze si sa plateasca taxe pentru a face taximetrie, in vreme ce pe soferii de Uber, Taxify,…