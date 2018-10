Stiri pe aceeasi tema

- Uber Technologies Inc ar putea fi evaluata la 120 miliarde dolari cand va intra pe bursa, in 2019, conform propunerilor facute de banci americane și citate de Wall Street Journal. 120 miliarde dolari ar insemna ca Uber valoreaza mai mult decat Ford, General Motors și Fiat-Chrysler la un loc.

- Producatorul britanic de automobile de lux Aston Martin a anuntat miercuri un pret tinta al actiunilor pentru debutul sau la bursa de 19 lire sterline pe unitate, care ar conferi companiei o evaluare de 5,6 miliarde de dolari, transmite Reuters, relateaza news.ro. Compania, care a obtinut…

- WPP, cea mai mare companie de publicitate din lume, pregateste o fuziune intre Young & Rubicam si divizia de publicitate digitala VML, pentru a tine pasul cu digitalizarea sectorului de profil, potrivit Wall Street Journal (WSJ), transmite Reuters, conform news.ro.Noua companie ar urma…

- Volvo a inregistrat o creștere de 28% a profitului operațional in 2017, cea mai buna performanța din istoria companiei, precum și patru ani la rand cu vanzari in creștere sub acționariatul chinezilor de la Geely. Performanțele foarte bune i-au determinat pe patronii de la Geely sa se gandeasca serios…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, ar urma sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti cel mai devreme in toamana anului 2019, pana atunci compania fiind nevoita sa isi rezolve situatia activelor cu eficienta energetica...

- Actiunile Facebook au scazut joi cu 20% la Bursa de la New York dupa ce compania a raportat o incetinire a cresterii veniturilor, pe fondul scandalului Cambridge Analytica. Rezultatele Facebook au fost in linie cu estimarile analistilor dar inrautatirea perspectivei a provocat turbulente pe…

- Acțiunile Facebook s-au prabușit, joi, pe bursa americana, dupa luni intregi de scandaluri și dupa anunțarea unor rezultate financiare sub așteptarile analiștilor, scrie incont.ro. Acțiunile...

- Grupul Vardinogiannis a finalizat achizitia Marfin Bank in urma primirii avizului favorabil din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit unui comunicat al companiei. Ca parte a strategiei de investiţii în România, Grupul Vardinogiannnis a achiziţionat deja Marfin Leasing…