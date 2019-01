Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii, polițiști și salvamontiștii au reușit, dupa o operațiune de opt ore, sa recupereze aproximativ 60 de turiști ramași blocați cu mașinile pe DJ 714, in județul Dambovița. Drumul care duce la Padina a fost inchis vineri, din cauza condițiilor meteo și a riscului crescut de producere a avalanșelor.

- Aproximativ 60 de persoane, care se aflau in 20 de masini, au ramas inzapezite, vineri, in zona sanatoriului Moroeni, din Dambovita, pe drumul care duce spre Padina, in Masivul Bucegi. Turistii au fost salvati dupa aproape opt ore.

- Jandarmii montani au intervenit, joi, pentru salvarea a 100 de persoane care au ramas izolate pe munte dupa ce telegondola Carp nu a mai functionat din cauza vremii. 30 de turiști au fost duși, in siguranța, la Telecabina 2000 din ...

- Trei persoane (doua din București și una din Braila) aflate in munții Fagaraș au cerut ajutor sambata dupa amiaza, printr-un apel la 112, din cauza epuizarii fizice. Șase jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Sambata, impreuna cu patru salvamontiști au plecat in cautarea lor. „Cele…

- Jandarmii montani au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a ajuta doi turisti care au ramas inzapeziti cu masina in zona Belvedere din Bucegi, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi Dambovita.

- Jandarmii montani din Dambovița au intervenit, marți, pentru salvarea a noua turiști, intre care trei copii, care au ramas blocați cu mașinile in zapada, in masivul Bucegi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Jandarmeriei Dambovița, jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit…

