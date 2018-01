Stiri pe aceeasi tema

- Nu putine au fost cazurile in care grupuri de turisti s-au ratacit pe traseele montane din judetul Buzau iar interventia jandarmilor montani a fost salvatoare. Pentru a nu mai exista asemenea situatii, jandarmii le ofera cateva sfaturi practice iubitorilor de natura care intentioneaza sa mearga in drumetie,…

- Dupa miezul noptii, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia au fost solicitati pentru a recupera si salva patru turisti care, de aproximativ patru ore, erau blocati cu autoturismul in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, potrivit Jandarmeriei Prahova. "Erau…

- Patru turiști au fost salvați de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, au ramas cu mașina blocata in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Jandarmeriei Prahova, dupa miezul nopții, jandarmii…

- Patru turisti au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul noptii de sambata spre duminica, au ramas cu masina blocata in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, transmite corespondentul Mediafax.

- Interventie dificila a jandarmilor montani din Prahova care au actionat noaptea de sambata spre duminica pentru salvarea unor turisti care au ramas inzapeziti cu masina pe drumul care leaga Cota 1400 de schitul Sf. Ana.

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Si weekend-ul acesta se anunta a fi unul destul de aglomerat in zona montana damboviteana. Se fac pregatiri pentru Boboteaza si Sfantul Ion, doua mari sarbatori care vor fi in acest sfarsit de saptamana si incheie perioada magica a Craciunului. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit pe 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina.La un moment…

- Cinci copii rataciti in Masivul Postavaru au fost recuperați de jandarmii montani, miercuri seara. Jandarmii montani din Poiana Brasov au intervenit miercuri seara pentru a recupera cinci copii rataciti in Masivul Postavaru. Copiii, cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, s-au ratacit in timp ce se…

- Cinci copii care au vrut sa ajunga, miercuri seara, in Masiul Postavaru s-au ratacit, acestia fiind gasiti de jandarmii montani din Poiana Brasov, care i-au coborat cu ajutorul unui ratrac, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jandarmii brasoveni au reusit sa salveze cinci copii care s-au aventurat pe munte in pofida avertizarilor de vreme rea. Conform primelor date, cei cinci au plecat pe munte echipati necorespunzator, cu incaltaminte de tip adidas.

- Mai multi turisti au sunat la serviciul 112, miercuri seara, dupa ce au vazut un urs in zona partiei de schi Drumul Rosu, jandarmii montani intervenind pentru a alunga animalul. Potrivit purtatoruluide cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov, Cirpian Aldea, primul apel a fost primit in…

- Doua persoane au sunat la numarul unic 112 pentru a anunta ca au vazut un urs in apropierea Cabanei Postavarul, dar si pe Partia Drumul Rosu. Au fost trimis in zona un echipaj de doi jandarmi montani, pentru a evita ranirea vreunei persoane, avand in vedere faptul ca, pe partie, inca sunt turisti, a…

- Patru turisti rataciti, luni, in Muntii Bucegi din cauza unei erori a sistemului GPS, au fost gasiti de jandarmi montani aflati in patrulare si ajutati sa ajunga la o cabana din Padina unde trebuiau sa se cazeze, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. ''Jandarmii montani…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in urma unui apel prin SNUAU 112, pentru a ajuta 3 turiști aflați in dificultate in Munții Bucegi. Turiștii din București, aflați in sejurul de Revelion, la Bolboci au dorit sa se aventureze in zona Podu cu Florile. La un…

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- O familie ilfoveana plecata la munte a cerut sprijinul salvatorilor. Totul dupa ce masina in care se aflau trei persoane a ramas inzapezita. In autoturismul blocat pe drumul acoperit cu zapada – autovehicul despre care reprezentantii Jandarmeriei Dambovita au anuntat, joi, ca nu era echipat corespunzator…

- Jandarmii montani au ajutat o familie de turisti blocati in nameti sa ajunga in statiunea unde isi vor petrece Revelionul. In masina se afla si un bebelus in varsta de numai patru luni.

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, ieri, 27 decembrie a.c., sa intervina in sprijinul unei familii ramase inzapezite cu autoturismul pe drumul ce face legatura intre zonele Moroeni - Pestera. Turistii, sot, sotie si un bebelus de 4 luni din Ilfov intentionau sa ajunga la un loc…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitați, sa intervina in sprijinul unei familii ramase inzapezite cu autoturismul pe drumul ce face legatura intre zonele Moroeni – Peștera. Turiștii, soț, soție și un bebeluș de 4 luni din Ilfov intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Peștera.La…

- In ziua de 2 decembrie a.c.,in jurul orei 13.00, colegii nostri din cadrul Postului de jandarmi montan Borsa au fost sesizati cu privire la faptul ca pe traseul Complex Turistic Borsa-Cascada Cailor, un barbat are nevoie de ajutor. Jandarmii s-au deplasat in acea zona, intalnindu-se pe traseu cu membrii…

- Jandarmii montani din Borșa, alaturi de membrii Salvamont Borșa, au intervenit, in data de 2 decembrie a.c., pentru salvarea unui barbat. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș, acesta se afla pe traseul Complex Turistic Borșa-Cascada Cailor.…

- Jandarmii montani din Dambovita au intervenit, vineri, pentru salvarea unei familii, formata din trei persoane, intre care un copil de sapte ani, care cazuse cu masina intr-o rapa adanca de 15 metri. Accidentul s-a produs diin cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, autoturismul derapand…

- O familie cu un copil de 7 ani a ajuns cu mașina, vineri, intr-o rapa de circa 15 metri in zona Peștera - Padina, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Dambovița, Ciprian Vatașelu. Nimeni nu a fost ranit, jandarmii montani au intervenit…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, in timp ce patrulau pe traseele montane, au intervenit in zona Table pentru a ajuta o familie din Targoviste aflata in dificulate in Muntii Bucegi. Doi tineri impreuna cu o minora in varsta de 7 ani intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona…

- Iarna s-a instalat cu adevarat in masivul dambovitean Bucegi. Pe unii turisti i-aprins nepregatiti, acestia avand nevoie de ajutorul jandarmilor montani. Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, luni seara, in jurul orei 21.00 sa intervina in sprijinul a doua persoane ramase cu autoturismul…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratuluide Jandarmi Judetean Prahova, peste o suta de persoane au ramas blocate pe platoul Bucegi, dupa lasarea intunericului si au sunat la 112 cerand ajutor Turistii au fost coborati in grupuri, insotiti de catre salvamontisti si jandarmi…

- Turiștii, soț și soție din Galați intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Piatra Arsa. La un moment dat nu au mai putut continua deplasarea cu autoturismul, din cauza viscolului puternic și a zapezii depuse pe drumul principal. Jandarmii montani au intervenit și i-au condus pe turiști, nevatamați…

- In timp ce patrulau pe traseele montane, jandarmii montani de la Postul Zanoaga au observat pe drumul principal din Muntii Bucegi un autovehicul stationat in care se aflau doua persoane ce nu isi justificau prezenta in zona Table. Avand in vedere aspectele semnalate, precum si in urma verificarilor…

- Intervenții spectaculoase ale jandarmilor prahoveni in stațiunea Bușteni. Echipajele de jandarmi montani au fost solicitate, luni seara, sa alunge doua ursoaice cu pui care și-au facut apariția in stațiune. Animalele au fost alungate, insa localnicii sunt convinși ca zilele urmatoare iși vor face din…

- Jandarmii brasoveni din cadrul structurii montane a Inspectoratului Judetean de Jandarmi au parte de pregatire de specialitate alaturi de piloti si salvatori ai Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne si medici de la SMURD Targu Mures si Bucuresti. Totul se desfașoara…

- Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Costesti au depistat in data de 28 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, intr-o padure de pe raza localitatii Orastie, un barbat cu un atelaj in care se afla material lemnos, de esenta cer fara sa detina documente legale. Barbatul a fost sanctionat…

- Jandarmii buzoieni au fost sesizați prin apel la SNUAU 112 de faptul ca un barbat s- a ratacit in zona impadurita Nenciu. Apelul a fost facut chiar de barbatul originar din Zorești, com. Vernești. Acesta a spus ca se afla la cules de ghebe in zona Nenciu și ca s- a dezorientat și nu mai gasește drumul…

- Jandarmii montani Rodna se afla in patrulare in zona de competenta. La 2 km de Valea Mare spre Pasul Rotunda si Valea Mariilor din cauza vantului puternic, mai multi brazi au fost rupti si au cazut pe drum, ingreunand accesul autovehiculelor. Recomandam mare atentie tuturor celor care au drum prin zona…

- Vremea rea și codul portocaliu de viscol și ninsoare le-a dat batai de cap jandarmilor montani. 15 mașini în care se aflau 30 de persoane au ramas blocate în Padiș, dupa ce, din cauza vântului puternic, un copac a fost doborât la pamânt, chiar pe mijlocul drumului. Jandarmii…

- Ieri, 25 octombrie 2017, incepand cu ora 12.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia a avut loc o activitate informativ-preventiva derulata de Jandarmeria Alba in cadrul saptamanii “Scoala altfel: sa stii mai multe, sa fii mai bun!”. Aproape doua sute de elevi si cadre didactice de la Liceul…

- Aproximativ 200 de elevi s-au intalnit miercuri, 25 octombrie, cu jandarmii, in cadrul saptamanii “Scoala altfel: sa stii mai multe, sa fii mai bun!”. Incepand cu ora 12.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia a avut loc o activitate informativ-preventiva derulata de Jandarmeria Alba in…

- Ieri, 21.10.2017, la dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau au fost semnalate prin SNUAU 112 doua rataciri de turisti in zona Alunis- Colti. Imediat dupa primirea primului apel prin 112, in jurul orei 13: 55, a fost trimisa in zona bisericii din piatra Alunis o patrula de jandarmi din…

- Salvamontistii argeseni de la baza de salvare de la Cota 2000 Transfagarasan au intervenit aseara pentru recuperarea unei persoane epuizate fizic si dezorientate, care a venit pe traseul de creasta al Fagarasului, dinspre Vistea spre Balea Lac. Persoana a fost gasita si a fost coborata spre sediul Salvamont…

- Jandarmii montani au intervenit in sprijinul a trei turisti care s-au ratacit in Muntii Calimani, la aproximativ 1.600 m altitudine, aproape de statiunea Colibita, in Zona Poiana Tomnatic - drumul forestier Surpatura. Avand in vedere conditiile meteo de vant puternic, ploaie, uniditate crescuta si temperaturi…

- Jandarmii montani au intervenit in sprijinul a trei turiști care s-au ratacit in Munții Calimani, la aproximativ 1.600 m altitudine, aproape de stațiunea Colibița, in Zona Poiana Tomnatic — drumul forestier Surpatura. Avand in vedere condițiile meteo de vant puternic, ploaie, umiditate crescuta și temperaturi…

- Doi dintre jandarmii brasoveni care pe 5 septembrie au cucerit varful Mont Blanc (4.810 m) din Muntii Alpi, au facut echipa cu alti colegi și si-au masurat fortele cu colegi din alte judete, in cadrul primei editii a competitiei Montaneria, care a fost organizata de Jandarmeria Prahova, pe un traseu…