- Turcia iși continua operațiunile militare in Siria, iar președintele Recep Tayyip Erdogan a avertizat ca armata va prelua controlul asupra regiunilor kurde. Franța a solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate pentru a se discuta situația din Siria.

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Autoritatile kurde au emis luni mandate de arestare impotriva a 35 de persoane suspectate ca fac 'propaganda terorista' pe retelele sociale impotriva ofensivei pe care Ankara o desfasoara impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza AFP. Potrivit postului public de televiziune…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Cinci jurnaliști din Turcia au fost condamnați marți la un an și jumatate de inchisoare pentru propaganda terorista de catre un tribunal din Istanbul. Jurnaliștii au participat la o campanie de...

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care Ankara îi considera "teroristi", informeaza…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Mai mult de 200 de persoane au fost arestate si zeci de persoane au fost ranite in timpul violentelor izbucnite in mai multe orase din Tunisia, a anuntat miercuri Ministerul de Interne dupa cea de-a doua noapte de tulburari sociale alimentate de masurile de austeritate, la sapte ani dupa revolutia…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA. ''Haideti sa nu mai asteptam…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza agentia Anadolu.

- Autoritatile turce au acuzat-o pe jurnalista ca ar fi membra a unei organizatii teroriste si ca ar fi publicat materiale de propaganda terorista, dupa lovitura de stat esueata de la Ankara, din iulie 2016. Sotul ei, Suat Corlu, la randul lui jurnalist fusese de asemenea arestat si eliberat…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Autoritatile din Bulgaria si Suedia au retinut noua persoane intr-o operatiune comuna realizata in cele doua tari impotriva traficului de persoane, informeaza miercuri BTA. La operatiunea care a dus la neutralizarea unui grup infractional angajat in trafic de persoane in scopul cersetoriei au participat…

- Circa 150 de profesori universitari, acuzati de „propaganda terorista“ pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), au fost adusi astazi in instanta, cazul fiind denuntat de numerosi manifestanti.

- Procurorii turci au emis, miercuri, mandate de arestare pe numele a peste 330 de angajati ai Armatei din Turcia, despre care autoritatile sustin ca au legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, citata de Deutsche Welle, potrivit Mediafax.

- Autoritatile macedonene au retinut marti un fost ministru de interne si mai multi parlamentari si activisti politici pe baza unor acuzatii legate de violentele din fata parlamentului in aprilie care au impins tara intr-o criza politica, relateaza Reuters. Impreuna cu Mitko Cavkov, fost ministru de…

- Autoritațile turce au emis mandate de arestare pe numele a 99 de persoane, dintre care a arestat deja 78, pentru presupusa implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza joi Reuters. Suspecții, printre care medici și avocați, ar fi utilizatori ai…

- Egiptul a luat poziție ferma la adresa Turciei miercuri, acuzand serviciile de informații și de securitate de la Ankara ca ar fi incercat sa submineze instituțiile statului, in colaborare cu membrii Frației Musulmane.

- Autoritatile turce cred ca ”numarul doi” al puciului esuat de anul trecut se afla in Germania si au pregatit marti o cerere de extradare care sa fie transmisa Berlinului, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Aceasta cerere il vizeaza pe Adil Oksuz, considerat de Ankara drept seful…

- Șeful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Yalcin Topcu, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO. Acesta a afirmat, totodata, ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. ”Aceasta organizatie, care are…

- Autoritatile turce au arestat joi 60 de fosti oficiali in domeniul securitatii, suspectati de legaturi cu autorii tentativei de lovitura de stat de anul trecut din Turcia, informeaza agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Autoritatile au emis mandate de arestare pentru…

- Autoritatile turce au arestat vineri 82 de cetateni straini, suspectati de legaturi cu gruparea Statul Islamic si care planuiau sa se duca in Siria, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Persoanele arestate, pe a caror nationalitate Anadolu nu o precizeaza, sunt suspectate de asemenea…

- Autoritatile turce au arestat joi peste o suta de presupusi membri ai organizatiei teroriste Statul Islamic la capatul unei operatiuni desfasurate in imprejurimile Ankarei, transmite agentia de presa Anadolu, citata de AFP.

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare pentru 245 de presupusi membri…

- Un procuror turc a emis ordine de detentie in cazul a 53 de sergenti activi pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si acuzat de catre Ankara ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016, au indicat media de stat marti, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. …

- Forțele de securitate turce au arestat 283 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea extremista Statul Islamic (SI) incepand din 22 octombrie, a informat joi agenția de presa turca Anadolu, relateaza dpa. Cifra publicata joi include arestarile raportate în ultimele zile. Printre…

- Omul de afaceri și filantrop turc Osman Kavala, arestat in octombrie la Istanbul, a fost plasat in arest in așteptarea procesului in care este acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul, a anunțat miercuri agenția de presa turca Anadolu, citata de Reuters. Tribunalul din Istanbul a decis…

- Dintre strainii reținuți, 39 erau cetațeni sirieni, conform Anadolu, citat de Agerpres. Poliția a confiscat pistoale, documente și materiale digitale in aceste raiduri, a mai precizat Anadolu. Sambata, poliția a anunțat ca a arestat 49 de cetațeni straini la Ankara sub aceeași acuzație.…

- Poliția turca a efectuat raiduri impotriva unor presupuși susținatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in șapte provincii și a reținut 94 de persoane, intre care 50 de cetațeni straini, a relatat agenția de presa de stat Anadolu, citata de DPA. Dintre strainii reținuți,…

- Autoritatile din Ankara au emis mandate de arestare pe numele a 55 de cetateni straini suspectati ca ar face parte din gruparea Statul Islamic. In urma unei operatiuni desfasurate in capitala Turciei au fost arestati 49 din cei 55 de suspecti, relateaza News.ro, citand agentia Anadolu.