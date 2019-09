Turcia: Un lider al Opozitiei a fost condamnat la peste 9 ani de inchisoare pentru ca l-a insultat pe Erdogan

Stiri pe aceeasi tema

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista, potrivit news.roCanan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican…

- Iranul va raspunde intotdeauna negativ oricarei oferte de discutii bilaterale cu Statele Unite, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani. "Nicio clipa nu a fost luata vreo decizie privind discutii cu Statele Unite si au fost multe propuneri pentru discutii, dar raspunsul nostru va fi mereu…

- Guvernul britanic a lansat o importanta campanie de PR menita sa informeze oamenii in legatura cu Brexit-ul. Sub numele de "Get ready for Brexit", campania a pornit duminica odata cu lansarea site-ului gov.uk/brexit, conform BBC. Costul campaniei se ridica, potrivit estimarilor,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi la adresa recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anuntat asa-numitele masuri, ... nu…

- Jyske Bank, a doua mare banca din Danemarca, a anuntat, marti, ca va cere persoanelor fizice instarite sa plateasca pentru a putea avea un depozit bancar, in loc sa le plateasca dobanda. Acest anunt vine la mai putin de doua saptamani dupa ce aceeasi banca a lansat primul credit ipotecar din…

- Brexit-ul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat, joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson. "Misiunea noastra este livrarea Brexit-ului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel…

- SUA au confirmat miercuri ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400 care, potrivit Washingtonului, "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american, relateaza AFP. Washingtonul va continua…

- SUA au anuntat vineri ca ii dau Turciei termen pana la sfarsitul lui iulie pentru a renunta la achizitia de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, pe care ele le considera incompatibile cu noul lor avion F-35 pe care Ankara vrea de asemenea sa-l cumpere. Daca pana la 31 iulie Turcia…