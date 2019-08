Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Despagubiri de peste 1 milion de lei catre familia unui barbat decedat intr-un accident rutier stupid, in care șoferul vinovat nu avea parbrizul curațat Despagubiri de peste 1 milion de lei catre familia unui barbat decedat intr-un accident rutier stupid, produs in martie 2018, la Ocna…

- Preotul Marius Gabriel Barascu de la Parohia Parava a decedat azi-noapte, in urma unui accident de mașina care a avut loc pe drumul european E85. Incidentul a avut loc intre localitațile Faraoani și Cleja,...

- Astazi, in jurul orei 09.30 o femeie de 29 de ani din Vatra Moldovitei conducea autoturismul pe DC Paltinu si la intersectia cu DN 17A, la patrunderea pe drumul national nu a acordat prioritate si a intrat in coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 41 de ani din Pojorata.Potrivit IPJ Suceava,…

- Intre Leordina si Petrova a avut loc un accident rutier care s-a soldat cu sase victime. Conform informatiilor furnizate de Serviciul Judetean de Ambulanta Maramures, doua femei au decedat. La fata locului sunt mai multe echipaje medicale de interventie, dar si descarcerarea, iar in aceste momente,…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 28 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma și doua echipaje SMURD de prim ajutor calificat…

- Un accident rutier mortal a avut loc astazi pe DC 39, intre localitatile Gorun si Carvan din judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 11:20, pe fondul consumului de alcool, un biciclist, in varsta de 51 de ani, din localitatea Carvan, ar fi cazut intr un sant cu o adancime de…

- Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, in varsta de 35 ani, care a evoluat in cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a incetat din viata sambata, in urma unui accident rutier produs la

- 'In cursul noptii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna Ploscuteni, pe un drum public, a fost gasit cadavrul unui barbat, de circa 30 de ani. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca barbatul a fost victima unui accident rutier. In urma cercetarilor, a fost identificat…