Tribunalul din Instanbul a acuzat-o pe Nazlia Ilicak ca a folosit informatii dintr-un document secret provenit de la statul major al armatei intr-unul din articolele sale. Ea a fost condamnata la 5 ani si zece luni de inchisoare, potrivit Anadolu.



Jurnalista se afla in arest la domiciliu dupa tentativa de lovitura de stat din 2016. Ea a fost condamnata la inchisoare pe viata in februarie 2018 intr-un proces separat, fiind acuzata de legaturi cu clericul turc stabilit in SUA Fethullah Gulen.



Guvernul turc il acuza pe Gulen ca a orchestrat puciul esuat incercat de o factiune…