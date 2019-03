Turcia: De ce țările arabe nu au reacționat față de anunțul privind Înălțimile Golan? Ministrul turc de Externe a criticat țarile arabe care nu au reacționat fața de documentul semnat de președintele american privind Înalțimile Golan din Siria. “Au reacționat statele arabe fața de documentul semnat de președintele american Donald Trump, prin care recunoaște Înalțimile Golan din Siria drept teritorii ale Israelului expansionist? Cine a reacționat prima data? Turcia a reacționat. Inclusiv Uniunea Europeana reacționeaza dar unele state arabe nu scot niciun sunet de teama Americii și a Israelului&", a criticat ministrul turc, citat de Hurryiet.

