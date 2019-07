Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul turc a revenit asupra unui plan anterior care viza transferul a aproximativ 46 de miliarde lire (8 mld. dolari) din rezervele legale ale bancii centrale a Turciei pentru sustinerea bugetului. Mai mulţi oficiali din domeniul economic din Turcia au declarat pentru reuters că, în…

- Banca centrala a Turciei a anuntat luni ca a decis sa majoreze nivelul rezervelor minime obligatorii cu 200 de puncte de baza, estimand ca masura va duce la retragerea unei sume de aproximativ 4,2 miliarde dolari de pe piata, informeaza Bloomberg. Majorarea nivelului rezervelor minime obligatorii, adică…

- Masura, care potrivit Bancii Centrale a Turciei este destinata sprijinirii stabilitatii financiare, va duce la cresterea rezervelor valutare ale Bancii Centrale a Turciei, care includ atat banii pe care bancile comerciale sunt obligati sa ii depoziteze la banca centrala, cat si propriul sau stoc…

- Adjunctul guvernatorului Bancii Centrale a Rusiei, Ksenia Yudaeva, a anuntat luni ca institutia a schimbat in ultimul an structura rezervelor de stat, in conformitate cu riscurile cu care considera ca se confrunta tara. Din acest motiv, Banca Centrală a redus substanţial ponderea dolarilor…

- Guvernul turc lucreaza la un act legislativ privind transferul a aproximativ 40 de miliarde lire (6,6 miliarde dolari) din rezervele bancii centrale pentru sustinerea bugetului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali din domeniul economic. Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar…

- Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar este mai grav decat se preconiza. Deocamdata nu este clar cand anume va ajunge in Parlament actul normativ, insa una din surse a apreciat ca acest lucru se va intampla 'in curand'. Economia Turciei a intrat in recesiune la finele anului trecut…

- Venezuela a vandut aur in valoare de 400 mil. dolari, in pofida extinderii sanctiunilor internationale destinate inghetarii activelor acestei tari sud-americane, au declarat pentru Bloomberg doua surse din apropierea acestui dosar. Cantitatea de aur vândută, echivalentă cu aproape nouă…