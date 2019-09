Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a propus tuturor partidelor un pact pentru bunastarea partidelor politice. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca PSD a secatuit trei ani de zile Romania și au pactul lor propriu pentru bunastarea pilelor politice și beizadelelor.Citește și: Radu…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca noile propuneri de ministri din partea ALDE facute de Viorica Dancila sunt ”scamatorii pentru ca nu poate strange cele 233 de voturi in Parlament”. Turcan sustine ca Guvernul trebuie legitimat in Parlament si oricate ”jonglerii” mai face, Dancila…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunta ca, dupa respingerea restructurarii Guvernului, va cere demisia Vioricai Dancila, iar daca aceasta nu demisioneaza, PRO Romania va vota motiunea de cenzura, iar apoi va incerca sa formeze un guvern de centru-stanga.

- 'PNL solicita prim-ministrului Viorica Dancila numirea unui ministru in fruntea Ministerului Educatiei Nationale. Este o rusine ca al cincilea ministru PSD, in doar doi ani si jumatate de guvernare, nu este inca numit si este folosit ca interimar ministrul Breaz, cel care si-a demonstrat incompetenta…

- Primarul Iașilor, Mihai Chirica, ii imputa premierului Viorica Dancila faptul ca și-ar fi batut joc de Moldova prin nerespectarea promisiunilor facute de catre PSD pentru locuitorii acestei regiuni. In contextul in care șefa Guvernului va face vineri o vizita la Iași, Chirica a comentat ca Dancila vine…

- „Este a treia oara cand vin in Parlament ca prim-ministru cu ocazia unei motiuni de cenzura. (...) Am parcurs textul cu speranta ca voi gasi macar o idee constructiva. Nu am gasit. Arata doar incapacitatea opozitiei de a livra un proiect serios. Stimati colegi din opozitie, va intreb cu sinceritate:…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, in cadrul careia a subliniat ca Romania ramane un partener solid și de incredere al SUA, iar continuarea parteneriatului strategic dintre cele doua…