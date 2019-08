Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a Hotararii de Guvern care stabilește ca salariații din sectorul public sa fie liberi in data de 16 august 2019, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului calator programul de transport urban și metr

- SUCCES… Alti 120 de copii, de data aceasta din comuna Dimitrie Cantemir, se bucura de o mini-vacanta de cinci zile, in cadrul proiectului Episcopiei Husilor, numit Tabara Copilarie si Credinta. Echipa de animatori voluntari a Asociatiei „JoyCamps Romania”, impreuna cu preotul Iulian Stefan si autoritatile…

- In primele 6 luni ale anului 2019, judetul Tulcea - Delta Dunarii continua sa fie in preferintele turistilor romani si straini, cu un numar de 55.620 vizitatori, mentinandu-se pe acelasi trend din anul 2018. Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii a continuat si in anul acesta…

- Lili Sandu și Silviu Țolu sunt impreuna de 4 ani și au demonstrat ca varsta - el e mai tanar decat ea cu 12 ani - nu este un impediment in relația lor. Cererea in casatorie a avut loc la sfarșitul lunii mai, la Istanbul, locul unde a debutat povestea lor de dragoste. Lili Sandu a primit inelul și cererea…

- Iasul are in medie un grad de ocupare a posturilor de medici in spitale de 60-70-, conform unui raspuns emis de Ministerul Sanatatii (MS) la o interpelare din partea deputatului USR Daniel Popescu cu referire la deficitul existent in spitalele din toata tara. In raspunsul ministerului se precizeaza…

- Vacanta de vara vine la pachet cu aglomeratia, de cele mai multe ori, mai ales pentru ca toti isi doresc sa fuga din calea caldurii din orase si sa se refugieze in locuri mai racoroase, montane sau in briza marii. Doar ca bateriile nu se incarca la fel de eficient daca aglomeratia urbana doar se relocheaza…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii are un nou guvernator. Acesta este Catalin Tibuleac, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii. Tibuleac a fost seful SRI Tulcea, apoi s-a retras in afaceri.

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe Catalin Țibuleac in funcția de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", dupa ce l-a revocat pe Malin-Matei Musetescu. Numirea a fost facuta la propunerea ministrului Mediului.. Potrivit unei decizii a prim-ministrului publicata vineri…