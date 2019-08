Politistii tulceni au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa pe numele conducatorul autoutilitarei in care se aflau cele patru persoane ranite joi dupa-amiaza, intr-un accident inregistrat in afara satului tulcean Ostrov, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Irina Manolache.



Conducatorul autoutilitarei in care se aflau 14 persoane, patru dintre ele fiind internate la spitalul din Tulcea din cauza ranilor produse in timpul accidentului, are 21 de ani, este din judetul Botosani, poseda permis de conducere…