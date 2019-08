Tulcea: Poliţiştii au întocmit dosar penal în cazul accidentului din Văcăreni Politistii au intocmit dosar penal barbatului din comuna Luncavita, care a condus cu viteza excesiva autoturismul implicat in accidentul din Vacareni, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor patru, a informat IPJ Tulcea. "Din primele cercetari a rezultat faptul ca un barbat din Luncavita, in timp ce conducea un auto pe drumul european 87, la iesirea din localitatea Vacareni, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, autoturismul a parasit partea carosabila si s-a oprit in curtea unei locuinte", a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Tulcea, Irina Manolache. In urma accidentului, doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

