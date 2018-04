Stiri pe aceeasi tema

- Pastele nu ingrașa, așa cum se credea pana acum, rezulta dintr-un studiu publicat de o echipa de cercetatori de la Michael’s Hospital din Toronto. Mai mult, aceștia spun ca in anumite condiții, consumul de carbohidrați ar putea chiar sa slabeasca, citeaza Agerpres. Chiar daca, persoanele care doresc…

- Dupa o gluma proasta facuta de Elon Musk si drept urmare a anuntarii unei campanii masive de rechemare in service, hartiile de valoare ale gigantului american Tesla Inc. au scazut brusc cu peste 5%!

- Salina de la Slanic Prahova se inchide pentru turiști, anunța Societatea naționala a sarii, careia ii aparține mina de sare. Motivul, firma privata de transport care ducea turiști in salina de la Prahova a cerut rezilierea contractului in urma accidentului care a avut loc duminica și in care 22 de turiști…

- Garry Kasparov, maestru de sah si critic deschis la adresa Kremlinului, face apel la politicienii straini sa nu asiste la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia din aceasta vara, relateaza dpa. Intr-un editorial aparut sambata in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kasparov a scris ca in general…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Productia interna de gaze naturale a depasit, in perioada mentionata, 737.000 tep, fiind cu 3,7% (5.000 tep) sub cea din aceeasi perioada din 2017. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, publicat pe site-ul ministerului de resort, productia anuala de gaze naturale este de asteptat…

- Primariile comunelor Crisan si CA Rosetti au solicitat Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) sa reia actiunile de extractie a sacalilor din Rezervatie, din cauza ca le ataca animalele din gospodarii. "Vom incepe actiunile de extractie doar in urma unui studiu care va fi realizat…

- Numarul persoanelor care doneaza sange in Germania a scazut in medie cu 17% in ultimele saptamani din cauza epidemiei de gripa care a afectat in aceasta tara peste 165.000 de persoane, a declarat marti o purtatoare de cuvant al celui mai mare serviciu privat german de donare de sange, relateaza DPA.…

- Peste 600.000 de turisti au vizitat Clujul anul trecut, potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica. Vorbim de o crestere cu 35% fata de 2016. “In perioada 1– 31 decembrie 2017 unitatile de turism in functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4376 camere cu 8994 locuri. In anul 2017…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc pe tema relațiilor dintre angajații romani și șefii lor din cadrul multinaționalelor, dar și a motivelor care ii fac pe aceștia sa prefere sa fie conduși de expați.Ziarul Financiar: Am pornit…

- Parlamentul maltez a adoptat in unanimitate un amendament la Constitutie prin care scade la 16 ani varsta minima a participantilor la alegerile generale si referendumuri nationale, scrie The Associated Press.

- In prima luna a acestui an, Romania a reușit sa atraga aproape 150.000 de turiști straini, cu 10% mai mult decat in ianuarie 2017, conform datelor anunțate de INS. Totuși, in acest an s-au produs modificari importante in ceea ce privește țarile din care provin turiștii straini care au vizitat țara noastra.

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- CFR Cluj s-a razgandit și a emis astazi un comunicat de presa in care spune ca e de acord cu arbitrii straini la meciurile din play-off, deși in Adunarea Generala de marți s-a opus și a votat impotriva. Totuși, ardelenii au pus o condiție clara pentru ca arbitrii straini sa conduca meciurile lor. ...

- Numarul angajatilor care muncesc in birouri a scazut, de la 96% in 2013, la 89% in 2017, ca urmare a faptului ca tot mai multi oameni muncesc de la distanta, potrivit unui studiu realizat de compania Plantronics. Potrivit cercetarii, utilizarea mobilelor si a comunicatiilor unificate este in crestere:…

- “În perioada 1– 31 decembrie 2017 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4376 camere cu 8994 locuri. În anul 2017 au fost cazati 630.555 turisti, din care 134.086 turisti straini (reprezentând 21,3% din totalul turistilor).…

- Corpul de control al guvernatorului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) va verifica situatia semnalata in Padurea Letea, zona strict protejata, unde unii proprietari de ovine isi duc animalele la pasunat. Guvernatorul RBDD, Malin Musetescu, a declarat pentru AGERPRES ca a primit…

- Motiunea simpla "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", respinsa de deputati Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi…

- Legendarul și indragitul actor Florin Piersic iși va petrece ziua de dupa Florii la Timișoara, jucand alaturi de celebra actrița Medeea Marinescu, in spectacolul ce deține recorduri de longevitate și de public: ”Straini in noapte”.

- Societatea de Investitii Financiare Oltenia a afisat un profit net in valoare de 74,3 milioane de lei pentru anul trecut, in scadere cu 26% comparativ cu rezultatul net obtinut in 2016, de 101,27 milioane de lei, potrivit datelor financiare preliminare ...

- Citeste si: Romania, in top zece cresteri ale turistilor straini in UE. Bulgaria conduce detasat clasamentul Circa 3.000 de romani viziteaza anual Georgia, o tara care primeste in total 7,5 milioane de turisti straini Seful Invitation Romania, agentie care aduce straini in tara: Am adus aproape 10.000…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- Din raportul demografic realizat de Institutul italian de Statistica (ISTAT) privind anul 2017 reiese ca italienii sunt din ce in ce mai batrani. La data de 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta era de 60.494.000 de persoane, constatandu-se o scadere de o suta de mii de persoane (-1,6 la mie) fata de…

- In timp ce piețele bursiere au scazut, cațiva dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Warren Buffett, Mark Zucjerberg și Jeff Bezos, au pierdut miliarde de dolari in doar cateva ore. Valoarea neta a miliardarilor, precum Berkshire Hathaway și Warren buffett, este strans legata de indicele acțiunilor…

- Circa 15% din pescarii din Delta Dunarii care si-au desfasurat legal activitatea anul trecut risca sa ramana fara permise anul acesta, din cauza ca nu au reusit sa captureze 75% din cota alocata de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Potrivit datelor furnizate AGERPRES,…

- Peste 12 milioane de sosiri ale turistilor romani si straini au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in anul 2017, in crestere cu 10,4% fata de cele din anul 2016, in timp ce numarul innoptarilor a cunoscut un avans de 6,5% si a depasit 26,9 milioane, potrivit Institutului…

- Bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda virtuala din lume s-a depreciat cu circa 55% de la un maxim de aproape 20.000 de dolari arins la sfarsitul lunii decembrie. Declinul a avut loc in conditiile atentiei tot mai mari date de autoritatile…

- Romania a intrat pe pietele internationale pentru prima data in 2018, facand un pas spre atingerea obiectivului sau de a creste anul acesta suma atrasa de la investitorii straini la 5 miliarde de euro (6,2 miliarde de euro), scrie Bloomberg. Romania a iesit cu doua tipuri de obligatiuni: una pe o perioada…

- Euro a crescut la 4,6582 lei miercuri, dupa ce a scazut marti la 4,6474 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha, zlotul polonez si dinarul sarbesc, s-au apreciat in raport cu euro. Dolarul american,…

- „Ce ne-a dat peste cap si ne-a luat prin surprindere este transferul contributiilor, nu legea salarizarii. Trebuie sa gasim solutii pentru ca e greu de justificat moral, cand tara are o crestere economica puternica, cand institutia merge bine, sa le explici unor oameni de ce le scad salariile. Sper…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 177 de centimetri. In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila spontan…

- Curtea Suprema din Danemarca a decis anul trecut ca patru romani acuzati in Romania de trafic cu fiinte umane nu pot fi repatriati, intrucat incarcerarea lor in conditiile inchisorilor romanesti ar echivala cu o incalcare a drepturilor omului. ''Pur si simplu nu este corect ca tari precum Danemarca…

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului, informeaza agentia EFE.

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se inregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa. Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate,…

- UPDATE: Conducerea societatii de transport public din Tulcea spune ca in urma incendiului produs in noaptea de joi spre vineri au mai ramas functionale 12 autobuze, dupa ce 15 mijloace de transport au fost distruse de flacari. Din acest motiv, se incearca inchirierea unor autobuze din alte judete…

- Circa 50% din parcul de autovehicule al societatii Transport Public SA din orasul Tulcea a fost distrus, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu izbucnit in garajul societatii aflate in subordinea primariei municipiului, pompierii intervenind cu opt autospeciale la fata locului. Directorul…

- Anul 2017 a reprezentat o schimbare de paradigma pentru turismul romanesc: tara noastra a atras turistii straini ca un magnet in timp ce ofertele i-au determinat pe romani sa prefere statiunile de la noi in dauna celor din afara granitelor, asa cum obisnuiau in trecut.

- "Semnalam ca toate comentariile facute cotidian in diferite spatii media, toate cu tenta negativa asupra activitatii de donare, transplant si monitorizare, afecteaza in primul rand sansa la o noua viata pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare. Acest lucru poate fi confirmat de catre medicii…

- Asociatia Transplantatilor a semnalat marti faptul ca Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ce priveste donatorii si a mentionat ca numarul lor a scazut foarte mult, ajungand la circa 50% fata de anul 2016, informeaza Agerpres. “Semnalam ...

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce…