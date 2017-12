Tudose nu vrea sa stie nimic despre revocarea Codrutei Kovesi: Decizia nu ar trebui politizata. Este efectiv raspunderea lui Toader

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Fostul jucator de tenis Ion Tiriac a anuntat ca va da in judecata Banca Nationala a Romaniei. Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a decis sa il reclame pe Calin Popescu Tariceanu la CSM. Kovesi il acuza pe presedintele Senatului ca face afirmatii de o gravitate extrema la adresa Directiei Nationale Anticoruptie. "Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat miercuri dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, cerand clasei politice sa nu puna in pericol reforma in domeniul Justitiei si atacandu-i pe cei care fac drept prioritate interesele personale sau "de grup" in loc de cele ale cetatenilor.…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, aviz negativ pentru modificarile la Legile Justitiei propuse de PSD-ALDE si depuse ca proiect de lege in Camera Deputatilor. Avizul negativ a fost dat cu majoritate de voturi, dupa discutii indelungate. La sedinta de joi au fost prezenti…

- Guvernul a adoptat azi asa-zisa revolutie fiscala, in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei Executivului, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare excesiva" a opiniei…

- Un nou protest se anunta in Piata Victoriei, la doar cateva ore dupa incheierea celui desfasurat chiar in timpul sedintei de Guvern in care Executivul a adoptat controversatele masuri fiscale. Protestul de miercuri seara va incepe la ora 19:00 si se numeste "In strada azi! Guvernul a adoptat…

- Mitingul organizat marti dupa-amiaza la Mioveni s-a incheiat fara incidente dupa doua ore si jumatate, iar sindicalistii de la Dacia spun ca vor continua actiunile de protest daca Guvernul va adopta totusi modificarile din domeniul fiscal. Potrivit liderilor sindicali, la mitingul de la Mioveni…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marti, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fata de masurile fiscal-bugetare ale Guvernului. "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest…

- Masurile fiscale propuse de Guvern nu sunt contestate doar de sindicate si patronate, ci chiar din interiorul PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile anuntate nu vor aduce lucruri bune, ci din contra. "Am transmis si in cadrul sedintei AMR (Asociatia…

- Sedinta extraordinara in care ar trebui adoptate controversatele modificari ale Codului Fiscal propuse de Guvernul Tudose ar urma sa aiba loc luni. Lucrarile executivului au fost programate initial pentru vineri, insa sedinta a fost amanata, deoarece nu existau toate avizele necesare. Mai…

- Sedinta extraordinara de Guvern, programata pentru vineri la ora 14 si in care urmau sa se adopte controversatele modificari la Codul Fiscal, a fost amanata pana luni. Departamentul de Comunicare al Guvernului a transmis ca "Sedinta de guvern de astazi s-a amanat pentru luni, 6 noiembrie,…

- Fostul ministru al Justitiei, Titus Corlatean, a afirmat, miercuri, in cadrul audierii sale in Comisia SIPA, ca ambasadorii SUA si Olandei ar fi facut presiuni in 2012 pentru numirea Codrutei Kovesi "intr-o functie de varf" in Ministerul Public. "Am confirmat faptul ca au existat la acel moment…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…

- Sectia pentru procurori a CSM a discutat, marti, raportul Inspectiei Judiciare cu privire la activitatea DNA, stabilind ca nu se impune revocarea Laurei Codruta Kovesi, insa ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca decizia ii va apartine si va fi luata tinand cont de "toate elementele", inclusiv…

- Patronatele au convenit cu premierul Mihai Tudose ca masurile bugetar fiscale anuntate joi de Executiv sa nu fie aprobate in urmatoarea sedinta de guvern. Ele au explicat ca exista tensiune deoarece intentia a fost anuntata "peste noapte si cu implementare peste doua luni". "Am discutat…

- Guvernul nu va majora pensia minima garantata la 640 de lei de la 1 ianuarie 2018, ci de la 1 iulie 2018, a anuntat, joi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Nu in ultimul rand, proiectul de ordonanta prevede cresterea pensiei minime la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, joi, in timpul sedintei de Guvern masuri pentru combaterea evaziunii si evitarii taxelor, care vizeaza direct multinationalele. Astfel, "se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor. Multinationalele…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat joi, in debutul sedintei de guvern, ca toti cei care obtin venituri din activitati independente vor plati de la 1 ianuarie 2018 contributii sociale la nivelul salariului minim pe economie. "Romanii care desfasoara activitati independente - medicii,…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a explicat ce se va schimba odata cu trecerea contributiilor in sarcina angajatilor. Astfel, taxa de solidaritate cu care a bulversat pe toata lumea cand a anuntat-o in cadrul unei emisiuni televizate se va numi de fapt contributie asiguratoare de munca si…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, referitor la posibilitatea cresterii infractionalitatii, dupa intrarea in vigoare a recursului comensatoriu, ca fiecare modificare legislativa necesita un studiu de impact, precizand ca ar vrea sa stie daca acest lucru s-a intamplat.…

- Coreea de Nord intentioneaza sa efectueze un test nuclear in atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang inalt de la Phenian. Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Paguba produsa de Omnia Turism, al carei proprietar s-a sinucis din cauza problemelor financiare, este cea mai mare de dupa Revolutie, a spus, miercuri, ministrul Turismului, Mircea Dobre. Potrivit datelor oficiale, agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018…

- Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, a declarat ca liderul catalan Carles Puigdemont are timp pana joi sa renunte la proclamarea independentei Cataloniei, "Consideram ca Puigdemont are oportunitatea de a rectifica situatia, trebuie sa raspunda cu da sau nu la declaratia (de independenta)…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite in Coreea de Nord, intrucat ar avea "consecinte devastatoare", a anuntat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Referindu-se la retorica beligeranta a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, fata de Coreea de…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei este inca in aer. Dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute ministrul Tudorel Toader anunta ca zilele acestea va prezenta varianta finala, linistea s-a asternut pe acest subiect, social-democratii si Guvernul fiind concentrati pe criza din interiorul partidului.…

- Procurorii DNA au stat, noaptea trecuta, pana la ora 03:00 la sediul Consiliului Judetean (CJ) Teleorman pentru a ridica documente. "Procedura s-a incheiat la ora 03:00 in aceasta dimineata. Au mai cedat angajati din cei 30 ramasi initial. Pana la final au ramas zece. Acum, avem noi sarcina…

- Fostul sef al CJ Teleorman, Adrian Gadea, in prezent secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, miercuri dimineata. Potrivit primelor informatii, acesta urmeaza sa fie audiat in dosarul Belina. "Nu stiu de ce am fost chemat.…

- PNL va propune modificarea Regulamentului pentru a putea strange semnaturi pentru demiterea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, a anuntat, marti, Ludovic Orban. "Vom initia o modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat sa putem initia strangerea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti, cu putin inainte de ora 13:30, la sediul PSD din Kiseleff, unde liderii social-democrati au fost convocati de urgenta dupa declaratiile premierului Mihai Tudose care a anuntat ca va face remanieri importante in Guvern si a acuzat conducerea ca a fabricat…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, va merge in cateva zile la Washington D.C., unde va participa la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International (FMI). Evenimentul va avea loc in perioada 11 - 16 octombrie 2017, si se va discuta despre strategia fiscal-bugetara…

- Prim-ministrul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu au discutat vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), despre trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit un contract de 11,7 milioane de lei (2,6 milioane de euro), cu TVA, companiei UTI Servicii si Mentenanta, parte din Grupul UTI, pentru a realiza si monta un sistem de monitorizare video a vehiculelor in zona punctelor de…

- Libra Internet Bank deschide automat si gratuit clientilor sai conturi pentru plata defalcata a TVA. Astfel, conturile de TVA vor fi deschise automat, fara niciun cost din partea clientilor si vor beneficia de comisioane ZERO de deschidere si administrare. Clientii beneficiaza de…