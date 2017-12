Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Asteptarea se mai prelungeste, in conditiile in care ministrul Justitiei a semnat ordinul de inlocuire pentru zilele…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Sursele citate au aratat ca decizia a fost luata cu 9 voturi pentru si 7 impotriva. Pe 26 septembrie, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului Justitiei referitoare la dosarul "Belina" sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar.…

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- Vorbim, din nou, despre un fake news, dar care a fost distribuit masiv pe rețeaua de socializare. Culmea este ca respectivul site are și știri serioase, cum ar fi: "Kovesi, reacție la legile Justiției". Astfel, la prima vedere, daca nu ești foarte atent, ai putea crede ca este un site "real". Mai…

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepreședintele…

- Peste jumatate dintre agentii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre in serviciu, ei reclamand lipsa de personal, numarul mare de ore suplimentare lucrate si neplatite, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP)."Numarul mare de ore suplimentare…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…

- "Ministrul justiției nu da verdicte - propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al justiției, pornind de la raportul pe care l-a intocmit Inspecția judiciara, se apropie de final. Nu țin cont numai de concluziile și constatarile raportului Inspecției judiciare, ci o voi integra in ansamblul…

- ”Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o. In aprilie, BNR, in ințelepciunea ei, le-a spus bancilor din Romania ca sunt bune,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "isi face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justitiei ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala indiscutabila pe care…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, Oana Florea, i-a trimis luni ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii solicita sa dispuna masurile pe care le considera necesare in conditiile in care ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, "a…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Jurnalistul Dan Tapalaga sugereaza ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar trebui sa demisioneze in contextul publicarii celui mai recent raport privind Mecanismul de Cooperare și Verificare privind justiția din Romania, realizat de catre experții europeni. ”Dupa un astfel de raport, ministrul justitiei,…

- Decizia a fost luata in urma ședinței de astazi. Membrii comisiei de ancheta ii vor adresa ministrului Tudorel Toader o scrisoare in care sa-i ceara sa aiba o poziție publica in cazul refuzului repetat al șefei DNA de a se prezenta la audieri, relateaza Romania TV. Ei susțin ca Laura Codruța…

- Cei nemulțumiți au ieșit la o noua demonstrație in Piața Victoriei. Eu sunt nemulțumiți de legile Justiției propuse de ministrul Tudorel Toader și asumate apoi de Coaliția PSD-ALDE.ȘOC in presa din Romania: Jurnalul Național a intrat in faliment/ Decizie a Tribunalului București Surse…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca experiența ultimelor luni nu-i permite sa spuna ca are toata increderea in ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Pur instituțional, probabil v-ați aștepta sa spun ca am toata încrederea, dar experiența…

- Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din cadrul CSM, se afla raportul Inspectiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 avand ca obiect „eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, de catre conducerea structurii centrale…

- "Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania. Pe toata lumea", a fost raspunsul lui Liviu Dragnea. In completare, premierul Mihai Tudose a afirmat "impreuna cu domnul Citu". Raspunsurile vin dupa ce proiectul de modificare al legilor Justitiei, depuse…

- Dragnea: Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ironic ca in opinia sa seful statului ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, ca raspuns la intrebarea legata de schimbarea prerogativelor sefului statului…

- Desi a fost ironizat atat de presa, cat si de premierul Mihai Tudose pentru ca a insistat pe tema importantei oii in Romania, ministrul Agriculturii nu se da batut cu una, cu doua. Petre Daea va lansa pe 26 octombrie, la Romexpo, in cadrul targului de agricultura INDAGRA, campania de informare si…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca joi, in prima zi in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. In baza acestei legi, prin adaugirea celor 6 zile (..) – au iesit 529 de detinuti. In perioada urmatoare, vor fi eliberati alti peste o mie,…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, socheaza in privinta unei prevederi din legile justitiei. Acesta i-a transmis ministrului Justitiei, Tudorel Toader ce prag ar trebui sa puna la abuzul in serviciu.Citește și: Caz uluitor in Romania: Mare atenție ce scrieți pe Facebook/Cum puteți fi dați in judecata…

- Problema deținuților din Romania se pare ca incepe sa fie rezolvata. Sau cel puțin așa dorește ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a facut un anunț important astazi. ”Maine vor fi deținuți care vor fi puși in libertate, iar alții vor dobandi calitatea de a putea depune cereri pentru eliberari…

- Voiculescu a vorbit despre DNA și Laura Codruța Kovesi. Acesta considera ca e o chestiune de timp pana cand aceasta va parasi funcția de procuror șef al DNA. Totodata, Dan Voiculescu considera ca Tudorel Toader are suficiente motive pentru a cere revocarea. ”Nu cred ca va ramane. Totul are…

- Acuzații dure privind incalcarea legii și a regulamentelor au fost lansate, luni, la ședința Secției pentru procurori a CSM, atat la adresa șefei echipei de control de la DNA, Elena Radescu, cat și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prezent la ședința, ministrul justiției, Tudorel Toader, a simțit nevoia…

- Sunt luate in calcul doua variante: initiere in Parlament sau in Guvern. ”Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul…

- 3.355 de magistrați din totalul celor 9000 din Romania (6500 de judecatori și 2900 de procurori) precum și 125 de auditori de justiție au semnat, pana luni, memoriul adresat premierului Mihai Tudose și ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care se cere retragerea proiectului de modificare a legilor…

- Prin acest memoriu magistrații ii solicita premierului Mihai Tudose si ministrului Tudorel Toader retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei. In memoriul se arata ca proiectul a fost propus de ministrul Toader fara studii de impact si fara o prealabila consultare asupra unor…